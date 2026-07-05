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یکشنبه های پاسخگویی 14 تیرماه به هفته آینده موکول شد

یکشنبه های پاسخگویی 14 تیرماه به هفته آینده موکول شد
کد خبر : 1809087
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برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب و اعلام تعطیلی سراسری روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، برنامه «یکشنبه‌های پاسخگویی» این هفته برگزار نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب و اعلام تعطیلی سراسری روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، برنامه «یکشنبه‌های پاسخگویی» این هفته برگزار نخواهد شد.

این برنامه در هفته آینده، مطابق روال گذشته، برگزار خواهد شد.

 

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