یکشنبه های پاسخگویی 14 تیرماه به هفته آینده موکول شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب و اعلام تعطیلی سراسری روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، برنامه «یکشنبه‌های پاسخگویی» این هفته برگزار نخواهد شد.