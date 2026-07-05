یکشنبه های پاسخگویی 14 تیرماه به هفته آینده موکول شد
کد خبر : 1809087
برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب و اعلام تعطیلی سراسری روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، برنامه «یکشنبههای پاسخگویی» این هفته برگزار نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب و اعلام تعطیلی سراسری روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، برنامه «یکشنبههای پاسخگویی» این هفته برگزار نخواهد شد.
این برنامه در هفته آینده، مطابق روال گذشته، برگزار خواهد شد.