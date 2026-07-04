فراخوان شناسایی متخصصان صنایعدستی و هنرهای سنتی در کیش
معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در راستای شناسایی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی جزیره، فراخوان عمومی جذب و ساماندهی متخصصان و صاحبنظران حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این فراخوان با هدف تشکیل بانک اطلاعاتی متخصصان و بهرهگیری از توانمندیهای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برنامههای علمی، پژوهشی، مشورتی و اجرایی حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی تدوین شده است.
بر این اساس، از ساکنان جزیره کیش که دارای مدرک دانشگاهی در رشتههای صنایعدستی، هنرهای سنتی، طراحی و تولید صنایعدستی، پژوهش هنر و سایر رشتههای مرتبط هستند، دعوت میشود تا جهت عضویت در بانک اطلاعاتی و اتاق فکر تخصصی این حوزه، مشخصات و سوابق خود را ارائه کنند. از جمله شرایط اولیه شرکت در این فراخوان میتوان به دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشتههای مرتبط، سکونت در جزیره کیش و اشتیاق به همکاری در قالبهای علمی، پژوهشی، مشورتی و اجرایی اشاره کرد.
متقاضیان میتوانند با مراجعه حضوری به دفتر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی واقع در شهر تاریخی حریره یا از طریق لینک ثبتنام https://survey.porsline.ir/s/EIAqY2FF ، نسبت به ارسال مشخصات فردی، مدارک تحصیلی، سوابق علمی و اجرایی و اطلاعات تماس خود اقدام نمایند. همچنین متن دعوتنامه فراخوان https://digipostal.ir/cy9bvo4 نیز برای اطلاع از جزئیات بیشتر در دسترس است.
لازم به ذکر است ثبت اطلاعات در این فراخوان بهمنزله استخدام نیست و صرفاً با هدف شناسایی ظرفیتهای تخصصی جزیره و بهرهگیری از توانمندی افراد در قالب اتاق فکر، کمیتههای تخصصی و برنامههای توسعهای حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی انجام میشود.