به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این فراخوان با هدف تشکیل بانک اطلاعاتی متخصصان و بهره‌گیری از توانمندی‌های افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برنامه‌های علمی، پژوهشی، مشورتی و اجرایی حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تدوین شده است.

بر این اساس، از ساکنان جزیره کیش که دارای مدرک دانشگاهی در رشته‌های صنایع‌دستی، هنرهای سنتی، طراحی و تولید صنایع‌دستی، پژوهش هنر و سایر رشته‌های مرتبط هستند، دعوت می‌شود تا جهت عضویت در بانک اطلاعاتی و اتاق فکر تخصصی این حوزه، مشخصات و سوابق خود را ارائه کنند. از جمله شرایط اولیه شرکت در این فراخوان می‌توان به دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته‌های مرتبط، سکونت در جزیره کیش و اشتیاق به همکاری در قالب‌های علمی، پژوهشی، مشورتی و اجرایی اشاره کرد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری به دفتر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واقع در شهر تاریخی حریره یا از طریق لینک ثبت‌نام https://survey.porsline.ir/s/EIAqY2FF ، نسبت به ارسال مشخصات فردی، مدارک تحصیلی، سوابق علمی و اجرایی و اطلاعات تماس خود اقدام نمایند. همچنین متن دعوت‌نامه فراخوان https://digipostal.ir/cy9bvo4 نیز برای اطلاع از جزئیات بیشتر در دسترس است.

لازم به ذکر است ثبت اطلاعات در این فراخوان به‌منزله استخدام نیست و صرفاً با هدف شناسایی ظرفیت‌های تخصصی جزیره و بهره‌گیری از توانمندی افراد در قالب اتاق فکر، کمیته‌های تخصصی و برنامه‌های توسعه‌ای حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی انجام می‌شود.