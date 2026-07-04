فراخوان همکاری با پژوهشگران حوزه گردشگری منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این فراخوان با هدف شناسایی پژوهشگران واجد شرایط برای همکاری در پروژه‌های مطالعاتی معاونت گردشگری و عضویت در انجمن پژوهشگران منتشر می‌شود.

بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها و داده‌های علمی موجود، انجام تحقیقات تخصصی و استفاده از دانش و تجارب پژوهشگران در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای حوزه گردشگری، از مهم‌ترین اهداف این فراخوان است.

متقاضیان باید دارای سابقه تحقیق و پژوهش در منطقه آزاد کیش و آشنایی با روش‌های تحقیق باشند. پژوهشگران دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مرتبط با گردشگری و همچنین افرادی که دوره‌های تخصصی مرتبط را گذرانده‌اند، در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.

مدارک هویتی، مدارک تحصیلی و سوابق کاری و پژوهشی مرتبط، از جمله مدارک مورد نیاز برای شرکت در این فراخوان است.

بررسی اولیه مدارک، ارزیابی تخصصی سوابق از سوی کمیته کارشناسی، انتخاب متقاضیان واجد شرایط و اعلام نتایج، مراحل پیش‌بینی‌شده برای بررسی درخواست‌ها خواهد بود.

پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند حداکثر تا یک ماه پس از انتشار این فراخوان، رزومه علمی و حرفه‌ای خود را به همراه خلاصه‌ای از پروژه‌های پژوهشی مرتبط یا طرح پیشنهادی اولیه، به‌صورت حضوری یا از طریق پست الکترونیکی tourism@kish.ir به معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ارسال کنند.

شماره تلفن ۰۷۶۴۴۴۲۲۰۴۵ نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

انتشار این فراخوان، هیچ‌گونه تعهدی برای همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.