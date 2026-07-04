به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس ابلاغ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، انجام هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع اعلام شده است.