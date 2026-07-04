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اطلاعیه ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد

اطلاعیه ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد
کد خبر : 1808577
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هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع و فاقد مجوز است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس ابلاغ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، انجام هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع اعلام شده است.

از این‌رو متقاضیان خرید خودرو باید از پرداخت وجه، ثبت‌نام یا انعقاد قرارداد با اشخاص و مجموعه‌هایی که با عنوان پیش‌فروش خودرو فعالیت می‌کنند، خودداری کنند

 

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