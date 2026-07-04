پاسخگویی سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
در ادامه برنامه یکشنبههای پاسخگویی، فرهاد یوسفینژادی، سرپرست شرکت هواپیمایی کیش، فردا یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ شنونده و پاسخگوی پرسشها، انتقادات و شکایات کیشوندان و گردشگران خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرهاد یوسفینژادی از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح فردا، با حضور در سامانه ۱۲۴، بهطور مستقیم پیگیر دغدغهها و مسائل مطرحشده از سوی شهروندان و گردشگران خواهد بود.
کیشوندان و گردشگران میتوانند در بازه زمانی تعیینشده، با شمارهگیری ۱۲۴، موارد مورد نظر خود را با سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در میان بگذارند.