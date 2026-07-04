پاسخگویی سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرهاد یوسفی‌نژادی از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح فردا، با حضور در سامانه ۱۲۴، به‌طور مستقیم پیگیر دغدغه‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان و گردشگران خواهد بود.