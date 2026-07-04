سرلشگر رحیمصفوی در ماکو بر توسعه ظرفیتهای مرزی تأکید کرد/ گروسی: موانع توسعه منطقه آزاد ماکو با حمایت ملی برطرف میشود
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با حضور در منطقه آزاد ماکو، ضمن بررسی ظرفیتها و چالشهای این منطقه، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی برای شتاببخشی به توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی در نشست مشترک با مسئولان استانی، شهرستانی و مدیران منطقه آزاد ماکو، این منطقه را یکی از مهمترین کانونهای توسعه اقتصادی و امنیت پایدار کشور دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزی برای رونق تجارت، ترانزیت و سرمایهگذاری تأکید کرد.
در این نشست، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات و برنامههای سازمان اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت چهاردهم برای منطقه آزاد ماکو، تصویب طرح جامع این منطقه پس از ۱۲ سال انتظار بود که مسیر اجرای پروژههای زیربنایی، جذب سرمایهگذاری و توسعه متوازن منطقه را هموار کرد.
وی افزود: در حوزه مرز بازرگان نیز با حمایت دولت و با انتصاب معاون اجرایی رئیسجمهور به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در ساماندهی مرز و گمرک بازرگان، روند هوشمندسازی گمرک و رفع گلوگاههای موجود با جدیت در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام نقش مهمی در تسهیل تجارت، افزایش سرعت تشریفات گمرکی و ارتقای جایگاه بزرگترین مرز زمینی کشور خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از رفع دیوار مانع توسعه گیتهای خروجی مرز بازرگان خبرداد و افزود: حذف این مانع، زمینه افزایش ظرفیت تردد کالا و مسافر، کاهش صف کامیونها و ارتقای کارایی مرز را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین از حذف دو سوله بلااستفاده در گمرک بازرگان خبرداد و تصریح کرد: روانسازی ترافیک میتواند در توسعه خدمات لجستیکی، انبارداری و تجارت مرزی مؤثر باشد.
گروسی همچنین از آغاز مطالعات احداث شهرک جدید مسکونی در منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای سکونتی متناسب با نیازهای سرمایهگذاری و جمعیتی، از اولویتهای سازمان برای پشتیبانی از روند توسعه منطقه است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تحقق حکمرانی یکپارچه در منطقه آزاد ماکو را لازمه رفع موازیکاری دستگاهها، تسریع در تصمیمگیری و افزایش بهرهوری مدیریتی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و مسئولان ملی، موانع موجود برطرف شده و منطقه آزاد ماکو بیش از پیش به موتور محرک توسعه شمالغرب کشور تبدیل شود.