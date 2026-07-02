به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، علی اصغر شالبافیان در جلسه با مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی سرخس اظهار کرد: مسیر جاده‌ای و کریدور چابهار-سرخس فعال شده و به زودی مسیر ریلی این کریدور نیز به زودی فعال خواهد شد و مسافران و گردشگران زیادی در این مسیر و به مقصد شهر سرخس تردد خواهند کرد که نیاز به خدمات گردشگری دارند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های میزبانی از مسافران در منطقه آزاد سرخس گفت: با توجه با افزایش حجم تردد در این منطقه باید خدمات پذیرایی و اسکان نیز در این منطقه آزاد تجاری و صنعتی افزایش یابد.

شالبافیان درباره پیشنهاد راه اندازی قطار گردشگری سرخس به بخارا و سمرقند اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی خراسان و شهرهای سمرقند و بخارا راه‌اندازی این قطار گردشگری با دریافت ویزای گذری ترکمنستان و اقامت چند روزه در شهرهای سمرقند و بخارا امکان پذر است.

او هم‌چنین به ظرفیت‌های حوزه گردشگری در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد سرخس یک فرصت برای توسعه و تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات تاسیسات گردشگری استان خراسان رضوی و بخشی از نیازهای کشور در این حوزه است.

هم‌چنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی برای میزبانی از زائران و گردشگران شهرهای بخارا و سمرقند در این استان اعلام آمادگی کرد و گفت: این قطار گردشگری نقش مهمی در توسعه گردشگری و تبادل فرهنگی بین خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه خواهد داشت.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به تعامل شکل گرفته با منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس اظهار کرد: آمادگی داریم در راستای حفاظت از میراث‌ جهانی کاروانسرای شرف و اثر ملی مقبره بابا لقمان از ظرفیت‌های این مجموعه بهره‌مند شویم.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد مراکز خدماتی پذیرایی و اسکان مسافران در شهر سرخس به ویژه منطقه آزاد تجاری صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

هم‌چنین رسول رئیس‌جعفری مطلق مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس در این جلسه گفت: برای راه‌اندازی قطار گردشگری سرخس به شهرهای سمرقند و بخارا اعلام آمادگی کرد و گفت: قطار سرخس به شهرهای سمرقند و بخارا نه تنها آورده اقتصادی بلکه رویدادی فرهنگی و موجب همبستگی بیشتر مردم خراسان با این شهرها خواهد شد.

او با اشاره به تعامل شکل گرفته برای همکاری متقابل با میراث‌فرهنگی در سرخس گفت: آمادگی داریم برای مرمت و نگهداری ابنیه تاریخی شهرستان از جمله کاروانسرای جهانی شرف و بنای مقبره بابا لقمان از محل مسئولیت‌های اجتماعی هزینه کنیم.

او با اشاره به اهمیت و نیاز منطقه آزاد تجاری به اماکن اقامتی استاندارد اظهار کرد: مراکز اقامتی فعالی سرخس نیاز به بازسازی دارد، و با توجه به این که تا حدود چهار ماه آینده بازارچه مرزی سرخس نیز راه‌اندازی خواهد شد، به ساماندهی و سرمایه‌گذاری اسکان، اقامت و پذیرایی نیاز داریم.

هم‌چنین سیدمحمود مادرشاهیان رئیس کانون تشکل‌های گردشگری استان و رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران استان خراسان رضوی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای اقامتی و پذیرایی در منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس اعلام آمادگی کرد.

هم‌چنین محمد سعید ولی زاده رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان رضوی برای راه‌اندازی قطار گردشگری سرخس به بخارا و سمرقند اعلام آمادگی کرد.

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