بانوان؛ سفیران دیپلماسی فرهنگی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در دیداری صمیمانه، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، با جمعی از دختران ورزشکار رشته وزنه‌برداری منطقه آزاد گفتگو کرد. در این نشست که با هدف شنیدن دغدغه‌ها و حمایت از استعدادهای نو برگزار شد، وی بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر بخش‌های اجتماعی و ورزشی تأکید کرد.

نیکوی در این دیدار اظهار داشت: ورزش تنها یک فعالیت بدنی برای کسب مدال نیست؛ بلکه زبانی فراملی و قدرتمند است که می‌تواند مرزهای فرهنگی را جابه‌جا کند همان گونه که شاعری مانند صائب تبریزی غزلی می سراید که در کشوری دیگر خوانده میشود. دختران ورزشکار ما، زمانی که در میادین بین المللی حضور می‌یابند، در واقع در حال انجام یک مأموریت دیپلماتیک هستند؛ آن‌ها با اراده و توانمندی خود، تصویری روشن و انسانی از پویایی جامعه ما و بالا رفتن پرچم ما به جهانیان ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه منطقه آزاد، افزود: «ما در معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، تلاش می‌کنیم بستری فراهم کنیم تا ورزش بانوان نه تنها به عنوان یک فعالیت تفریحی، بلکه به عنوان یک رکن مهم در توسعه اجتماعی و گردشگری ورزشی دیده شود. حمایت از این تیم جوان، بخشی از برنامه ما برای تقویت سرمایه‌های انسانی منطقه است.»

در پایان این دیدار، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد از دختران ورزشکار تقدیر به عمل آورد.

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