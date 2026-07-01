ترامپولینباز کیش سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا را کسب کرد
محمد سعیدآبادی، ورزشکار جزیره کیش، با درخشش در رقابتهای انتخابی تیم ملی ترامپولین مردان ایران، جواز حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، رقابتهای انتخابی تیم ملی ترامپولین مردان ایران به میزبانی استان البرز برگزار شد و در پایان، محمد سعیدآبادی، ورزشکار شایسته جزیره کیش، با ثبت عملکردی موفق، در فهرست ملیپوشان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا قرار گرفت.
بر اساس نتایج این رقابتها، محمد سعیدآبادی و آریا مامعبدالله با کسب بهترین نتایج، به عنوان دو نماینده ایران در بازیهای آسیایی ناگویا انتخاب شدند.
همچنین ابوالفضل کیماسی نیز به عنوان ورزشکار ذخیره در اردوهای تیم ملی ترامپولین حضور خواهد داشت.
کسب این موفقیت ارزشمند، افتخاری برای ورزش جزیره کیش به شمار میرود و نشاندهنده ظرفیت و توانمندی ورزشکاران این منطقه در عرصه رقابتهای ملی و بینالمللی است.