به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رقابت‌های انتخابی تیم ملی ترامپولین مردان ایران به میزبانی استان البرز برگزار شد و در پایان، محمد سعیدآبادی، ورزشکار شایسته جزیره کیش، با ثبت عملکردی موفق، در فهرست ملی‌پوشان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفت.