به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، فرهنگ بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: محور سه‌راهی شوط تا پل عظیم‌کندی یکی از مسیرهای حادثه‌خیز منطقه به شمار می‌رفت که با اجرای طرح تعریض و بهسازی آن، شاهد افزایش ایمنی و کاهش چشمگیر سوانح رانندگی در این محور خواهیم بود.

وی افزود: این پروژه به صورت دوباند رفت و برگشت با عرض هرکدام ۱۱ متر در حال اجرا بوده و عملیات آسفالت‌ریزی آن آغاز شده است.

مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه طول پروژه یک‌هزار و ۳۰۰ متر است، تصریح کرد: همچنین اجرای رفوژ میانی به طول ۶.۳ کیلومتر تا ورودی شهر شوط در قالب این طرح پیش‌بینی شده و درحال اجرا می باشد.

بهادری اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه را ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد ماکو توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع نقاط حادثه‌خیز را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساماندهی سه‌راهی شوط به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم این شهرستان خبر داد و افزود: مطالعات مربوط به این پروژه به اتمام رسیده و فرآیند عقد قرارداد با مشاور و پیرو آن انتخاب پیمانکار جهت اجرایی شدن پروژه مذکور در دست اقدام است.

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