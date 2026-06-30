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مشارکت منطقه آزاد انزلی در پشتیبانی از اعزام زائران مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت

مشارکت منطقه آزاد انزلی در پشتیبانی از اعزام زائران مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت
کد خبر : 1806656
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معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی از مشارکت این سازمان در اجرای برنامه‌های پشتیبانی و فرهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید، امام خامنه‌ای خبر داد و گفت: این اقدامات در چارچوب هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح استان و با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، به‌منظور خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما، با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی ستاد استانی به ریاست استاندار گیلان و همچنین تأکید مدیرعامل سازمان، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی استان، بخشی از مسئولیت‌های پشتیبانی و فرهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید، امام خامنه‌ای را بر عهده گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سازمان منطقه آزاد انزلی مسئولیت تأمین و اعزام ۱۷ دستگاه اتوبوس برای انتقال علاقه‌مندان و زائران از استان گیلان به مراسم تشییع را بر عهده دارد تا زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم ولایت‌مدار استان در این آیین فراهم شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: علاوه بر خدمات حمل‌ونقل، تأمین پنج هزار بسته آب معدنی، تهیه اقلام فرهنگی از جمله تیشرت و کلاه مزین به تمثال رهبر شهید و اجرای برنامه‌های فرهنگی در موکب‌های پیش‌بینی‌شده نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

نیکوی با تأکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی در کنار مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی استان حضور فعال داشته است، خاطرنشان کرد: مشارکت در این رویداد بزرگ، ادای دین به مقام شامخ شهدای راه عزت و ولایت و تجلی همبستگی مردم استان گیلان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات شایسته‌ای به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.

 

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