مشارکت منطقه آزاد انزلی در پشتیبانی از اعزام زائران مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما، با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی ستاد استانی به ریاست استاندار گیلان و همچنین تأکید مدیرعامل سازمان، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی استان، بخشی از مسئولیت‌های پشتیبانی و فرهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید، امام خامنه‌ای را بر عهده گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سازمان منطقه آزاد انزلی مسئولیت تأمین و اعزام ۱۷ دستگاه اتوبوس برای انتقال علاقه‌مندان و زائران از استان گیلان به مراسم تشییع را بر عهده دارد تا زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم ولایت‌مدار استان در این آیین فراهم شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: علاوه بر خدمات حمل‌ونقل، تأمین پنج هزار بسته آب معدنی، تهیه اقلام فرهنگی از جمله تیشرت و کلاه مزین به تمثال رهبر شهید و اجرای برنامه‌های فرهنگی در موکب‌های پیش‌بینی‌شده نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

نیکوی با تأکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی در کنار مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی استان حضور فعال داشته است، خاطرنشان کرد: مشارکت در این رویداد بزرگ، ادای دین به مقام شامخ شهدای راه عزت و ولایت و تجلی همبستگی مردم استان گیلان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات شایسته‌ای به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.

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