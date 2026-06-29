بازدید مدیران ارشد صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، حسین رضی، قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور اقتصادی و رئیس هیئت امنای صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، با حضور در منطقه آزاد انزلی با مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین با بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های لجستیکی و فرصت‌های اقتصادی منطقه آزاد انزلی، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و مجموعه اقتصادی صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما تأکید کردند.

حسین رضی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، توسعه همکاری با منطقه آزاد انزلی را گامی مؤثر در تنوع بخشی به مسیرهای تجاری کشور ارزیابی نمود و اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید منطقه و افزایش اهمیت مسیرهای تجاری شمال کشور، منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و لجستیک برخوردار هستند و می‌توان با طراحی همکاری‌های مشترک، از این ظرفیت‌ها در جهت منافع متقابل بهره گرفت.

وی همچنین با تأکید بر توانمندی‌های مختلف این مجموعه، آمادگی صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما را برای مشارکت در معرفی رسانه ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه و همکاری های دو و چند جانیه اعلام کرد.

مصطفی طاعتی‌مقدم نیز با اشاره به نقش اطلاع رسانی سازمان صداوسیما، همکاری با صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما را حایز اهمیت عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با برخورداری از مزیت‌های قانونی،تمام کودهای حمل و نقلی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی، ظرفیت‌های بندری، صنعتی و تجاری، فرصت‌های متنوعی برای حضور سرمایه‌گذاران بزرگ فراهم کرده و از ایجاد و توسعه همکاری ها میان دو مجموعه استقبال می کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: توسعه همکاری ها با نهادهای اقتصادی بزرگ کشور، بخشی از راهبرد سازمان برای جذب طرح های سرمایه‌گذاری‌ه جدید، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف در مسیر توسعه منطقه است.

در ادامه این برنامه، حسین رضی و هیئت همراه با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مجتمع بندری کاسپین، شهرک صنعتی ناحیه سه در حال احداث بازدید کرده و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه لجستیک، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا قرار گرفتند.

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