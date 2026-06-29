مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در نشست مشترک با شهرداری و شورای اسلامی بندرانزلی مطرح کرد:
مسیر توسعه شهر انزلی از همافزایی و مشارکت همه نهادها میگذرد
مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با تأکید بر پیوند ناگسستنی منطقه آزاد و شهر بندرانزلی، توسعه همکاریهای مشترک میان دستگاههای اجرایی را لازمه ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مراسم امضای توافقنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شهرداری بندرانزلی با حضور مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل به همراه معاونین سازمان ، حسن کاظم پور، دادستان شهرستان بندر انزلی، صادق صادقپور، شهردار بندرانزلی، شعبان جعفری، رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.
در این نشست، مصطفی طاعتیمقدم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت همافزایی میان سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: شهر بندرانزلی و منطقه آزاد انزلی از یکدیگر جدا نیستند و هرگونه توسعه یا ارتقای خدمات در هر یک از این دو مجموعه، آثار و منافع آن متوجه کل مجموعه شهری انزلی خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص بندرانزلی و منطقه آزاد انزلی در میزبانی از جمعیت شناور، اظهار داشت: برنامهریزی برای ارائه خدمات در این منطقه با بسیاری از شهرهای کشور متفاوت است؛ زیرا علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه میلیونها مسافر و گردشگر از ظرفیتهای این منطقه استفاده میکنند و همین موضوع ضرورت تقویت زیرساختها و توسعه خدمات عمومی را دوچندان میکند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نگاه مدیریت سازمان بر همکاری و پرهیز از مرزبندیهای اداری است، افزود: اعتقاد داریم توسعه منطقه آزاد و شهر بندرانزلی مکمل یکدیگر هستند و هر اقدامی که به ارتقای جایگاه بندرانزلی منجر شود، به تقویت برند منطقه آزاد نیز کمک خواهد کرد. از همین رو، سازمان آمادگی دارد در حوزههای مختلف خدمات شهری، سرمایهگذاری، گردشگری، فرهنگی و زیرساختی، همکاریهای مشترک خود را با مدیریت شهری توسعه دهد.
طاعتیمقدم همچنین بر ضرورت تعریف پروژههای مشترک سرمایهگذاری، توسعه خدمات شهری، اجرای برنامههای فرهنگی و توجه به مسائل زیستمحیطی از جمله تالاب انزلی تأکید کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی خود، در اجرای پروژههای مشترک و ارائه خدمات بهتر به شهروندان نقشآفرینی کند.
وی با دعوت از نخبگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی و دلسوزان بندرانزلی برای مشارکت در فرآیند تصمیمسازی، اظهار داشت: مسیر توسعه این منطقه با بهرهگیری از خرد جمعی و استفاده از دیدگاههای کارشناسی هموارتر خواهد شد و سازمان منطقه آزاد انزلی از تمامی پیشنهادهای سازنده برای ارتقای کیفیت زندگی در مجموعه شهری بندرانزلی استقبال میکند.
در پایان این نشست، توافقنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی، شهرداری و شورای شهر بندرانزلی با هدف توسعه همکاریهای مشترک در حوزه خدمات عمومی، ارتقای ناوگان حملونقل شهری و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل برای بهبود خدماترسانی به شهروندان، ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه منعقد شد.