چهلمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو برگزار شد
چهلمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو به ریاست حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و با حضور عمرعلیپور اقدم نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ماکو و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش در محل سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی در این جلسه با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ و آموزش گفت: در منطقه آزاد ماکو ۱۰ درصد از پروژهها به مسائل فرهنگی اختصاص مییابد و هرچه درآمد منطقه افزایش پیدا کند، سهم حوزه فرهنگ نیز بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به ساختار مالی سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: ما به خزانه دولت متصل نیستیم و بودجهای از دولت دریافت نمیکنیم، بنابراین هرگونه هزینهکرد باید دارای ردیف مشخص باشد و بدون ردیف بودجهای امکان هزینهکرد وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: درآمد منطقه آزاد از محل عوارض و فعالیتهای اقتصادی تأمین میشود و باید منطقه آزاد به حق و حقوق واقعی خود برسد؛ چرا که این حق متعلق به مردم است و همه مسئولان باید برای احقاق حقوق منطقه و مردم تلاش کنند.
گروسی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای حوزه آموزش اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده، امسال سال خوبی در حوزه آموزش برای منطقه آزاد ماکو خواهد بود و تلاش میکنیم مسیرهای آموزشی متناسب با نیازهای اقتصادی و تجاری منطقه طراحی شود.
وی تأکید کرد: دانشآموزان باید به سمت رشتههایی حرکت کنند که با حوزه تجارت، مهندسی، پزشکی و فعالیتهای اقتصادی منطقه مرتبط باشد. همچنین لازم است از پایههای پایینتر، بهویژه از دوره متوسطه اول، فرآیند استعدادیابی دانشآموزان بهصورت جدی دنبال شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در میان دانشآموزان منطقه گفت: در حوزههای نرمافزاری و فناوری نیز باید دانشآموزان مستعد شناسایی و حمایت شوند تا بتوانند در آینده در مسیر توسعه منطقه نقشآفرین باشند.
وی همچنین بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در منطقه تأکید کرد و افزود: تمامی افرادی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند باید در حوزه مسئولیت اجتماعی مشارکت کنند و کمک به دانشآموزان کمبضاعت بهصورت ضابطهمند و قانونمند انجام شود.
گروسی با اشاره به ضرورت نهادینه شدن استانداردهای مسئولیت اجتماعی گفت: اگر از مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم، هدف خدمت به مردم است و باید اصولی مانند استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ در منطقه نهادینه شود تا فعالیتها به شکل منسجم و اثرگذار انجام گیرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای آموزش و پرورش گفت: مصوبات این شورا باید بهصورت دقیق پیگیری و عملیاتی شود تا بتوانیم به شکل مشارکتی در مسیر رفع مشکلات حوزه آموزش گام برداریم.
در ادامه این جلسه، فرماندار شهرستان ماکو نیز با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه منطقه گفت: سرمایهگذاری در حوزه آموزش، سرمایهگذاری برای آینده منطقه است و باید با همکاری همه دستگاهها زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم شدن امکانات مناسب برای دانشآموزان فراهم شود.
عمرعلیپور اقدم نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای بالای انسانی در منطقه اظهار کرد: دانشآموزان این منطقه از استعدادهای قابل توجهی برخوردارند و در صورت هدایت و حمایت مناسب میتوانند در آینده نقش مهمی در توسعه منطقه و کشور ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای آموزشی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب قوانین از برنامهها و طرحهایی که به ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مرزی و کمتر برخوردار کمک میکند حمایت خواهد کرد.
نماینده مردم منطقه در مجلس همچنین بر ضرورت پیوند آموزش با مهارتآموزی و نیازهای اقتصادی منطقه آزاد ماکو تأکید کرد و گفت: لازم است آموزشهای دانشآموزان علاوه بر مباحث نظری، به سمت مهارتهای کاربردی و متناسب با ظرفیتهای اقتصادی و تجاری منطقه هدایت شود.
در پایان این نشست، بر پیگیری و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو تأکید شد.