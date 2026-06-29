از محل درآمدهای منطقه آزاد ماکو: بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هزینه شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیر غذا، دارو و سلامت سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: در دولت چهاردهم و با هدف ارتقای زیرساخت‌های درمانی، توسعه خدمات بهداشتی و افزایش دسترسی شهروندان به امکانات پزشکی، بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال در حوزه سلامت منطقه هزینه و سرمایه‌گذاری کرده است.

دکتر اسلام یادگاری افزود: این اقدامات شامل مشارکت در تعمیر، تجهیز و بهسازی بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته و حمایت از بیماران نیازمند در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت و مقابله با بیماری های مشترک انسان و دام بوده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این منطقه افزود: مشارکت در تأمین دستگاه رادیولوژی دیجیتال بیمارستان فجر ماکو، خرید دستگاه سونوگرافی پیشرفته برای بیمارستان شهدای شوط، مشارکت در تجهیز و راه‌اندازی بخش ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان فجر ماکو، تجهیز مراکز و خانه‌های بهداشت روستایی، مشارکت در تجهیز و راه‌اندازی بخش فیزیوتراپی درمانگاه هلال احمر ماکو، مشارکت در احداث، تجهیز و راه‌اندازی ساختمان دیالیز بیمارستان شهدای شوط و مشارکت در تأمین تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های بهداشت و درمان منطقه و از جمله اقدامات شاخص سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.

یادگاری ادامه داد: همچنین سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، در حمایت از بیماران نیازمند، اجرای برنامه‌های سلامت‌محور، تجلیل از فعالان عرصه سلامت و مشارکت در اجرای طرح‌های جهادی پزشکی و دندانپزشکی نقش مؤثری ایفا کرده است.

مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ماکو خاطرنشان ساخت: توسعه زیرساخت‌های سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی ساکنان منطقه دانسته و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه: مشارکت در تاسیس، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه همکار غذا و دارو با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و دانشگاه آزاد اسلامی ماکو، از جمله اقدامات شاخص سازمان در حوزه غذا و دارو در منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود.

همچنین بررسی و صدور مجوز مصرف واردات کالاهای سلامت محور به منطقه آزاد ماکو از جمله اقدامات مهم در حوزه غذا و دارو می باشد که طی سه سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ پرونده اظهارنامه کالای سلامت محور مورد بررسی قرار گرفته است که با نمونه برداری و آزمایش بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا توسط آزمایشگاه های همکار غذا و دارو به منظور اطمینان از سلامت مصرف کنندگان، محوز ترخیص و مصرف کالاهای مذکور صادر گردیده است.

سایر اقدامات مهم در حوزه غذا و دارو شامل نظارت بر سطح عرضه فراورده های طبیعی و سنتی در عطاری ها، نظارت بر مراکز فروش مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها، نظارت بر سطح عرضه مکمل های ورزشی در باشگاه های ورزشی، نظارت بر آزمایشگاه همکار غذا و دارو و نظارت بر فروشگاه های عرضه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در بازارچه مرزی با همکاری بازرسان شبکه بهداشت و درمان ماکو می باشد.

همچنین این سازمان در راستای مقابله با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، اقدام به تخصیص بودجه‌ی سالانه برای مشارکت در تأمین مالی واکسیناسیون دام‌های حساس در منطقه نموده است.

دکتر اسلام یادگاری، مدیر غذا، دارو و سلامت سازمان منطقه آزاد ماکو با اعلام این خبر گفت: واکسیناسیون سالانه دام های حساس علیه بیماری تب برفکی و تب مالت (بروسلوز) که از دام به انسان منتقل می‌شوند، به‌طور مستمر توسط شبکه های دامپزشکی منطقه در حال اجراست.

وی افزود: این برنامه‌ی مداوم، علاوه بر پیشگیری از تلفات دام و کاهش خسارت‌های اقتصادی به دامداران، نقش مهمی در ارتقاء سلامت فرآورده‌های دامی مانند شیر و گوشت دارد و باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتری از این محصولات استفاده کنند.

یادگاری تأکید کرد: با توجه به اهمیت بیماری‌های مشترک انسان و دام، ادامه‌ی این روند برای حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی منطقه ضروری است و سازمان منطقه آزاد ماکو این برنامه را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/