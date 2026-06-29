عزتالله محمدی در «یکشنبههای پاسخگویی»: ارتباط مستقیم با مردم، مسیر ارتقای کیفیت خدمات و توسعه کیش را هموار میکند
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در نهمین نشست «یکشنبههای پاسخگویی» سازمان منطقه آزاد کیش پاسخگوی سوالات کیشوندان از طریق سامانه ۱۲۴ بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه اجرای طرح «یکشنبههای پاسخگویی» و با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم، افزایش شفافیت در فرآیندهای مدیریتی و تسریع در رسیدگی به مطالبات کیشوندان، عزتالله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، در نهمین نشست این طرح از طریق سامانه ۱۲۴ به صورت مستقیم پاسخگوی تماسها و درخواستهای کیشوندان بود.
در این نشست، تماسهای کیشوندان بیشتر پیرامون موضوعات مرتبط با اشتغال، افزایش پروازها، توسعه خدمات فرودگاهی، وضعیت حملونقل دریایی و بهبود خدمات حوزه بنادر و فرودگاهها بود که مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش ضمن ارائه توضیحات لازم، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مطرحشده صادر کرد.
عزتالله محمدی در جمعبندی این نشست گفت: رشد و تعالی هر سازمان بر پایه پاسخگویی به خدماتی که ارائه میکند شکل میگیرد و یکی از تصمیمات شایسته مدیریت عالی سازمان، برگزاری مستمر نشستهای پاسخگویی مدیران است.
وی با اشاره به ماهیت خدماتی فعالیتهای شرکت توسعه بنادر و فرودگاههای کیش افزود: در حوزه بنادر و فرودگاهها، به دلیل تردد روزانه گردشگران و مسافران، پاسخگویی، بخشی جداییناپذیر از وظایف ما و همکارانمان است و کیفیت خدمات به صورت لحظهای از سوی مردم و مسافران ارزیابی میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش با تأکید بر ضرورت تداوم این طرح اظهار داشت: استمرار «یکشنبههای پاسخگویی» میتواند ضمن بهبود فرآیند مطالبهگری مردم، به مدیران نیز در ارزیابی عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند و نتایج ارزشمند آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.