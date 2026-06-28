تردد خودروهای پلاک کیش و قشم، فرصتی برای توسعه استان هرمزگان
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در هرمزگان، تحقق یکی از مطالبات چندین ساله مردم استان است و باید به گونهای اجرا شود که همه شهروندان از مزایای آن بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی در آیین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در استان، با قدردانی از مسئولان و دستگاههای اجرایی برای تحقق این مطالبه، اظهار کرد: موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد از دورههای گذشته مجلس همواره از سوی نمایندگان استان پیگیری میشد و امروز خوشحالیم که این مطالبه به نتیجه رسیده و به مردم اعلام میشود.
وی با اشاره به ضرورت بهرهمندی همه مردم استان از این طرح افزود: انتظار میرود سازوکار اجرای آن به گونهای باشد که تمامی مردم هرمزگان بتوانند از این ظرفیت و کیفیت خودروهای وارداتی استفاده کنند.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین، مدیران مناطق آزاد و تمامی مسئولانی که در اجرای این طرح نقشآفرینی کردند، گفت: این اقدام ارزشمند میتواند آغازگر استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف باشد.
هاشمی نخلابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای گسترده هرمزگان در حوزه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: استان از توانمندیهای فراوانی در بخشهای صنعت، کشاورزی، شیلات، مسکن، گردشگری، بنادر و تجارت دریایی برخوردار است و با برنامهریزی صحیح میتوان این ظرفیتها را در مسیر توسعه کشور به کار گرفت.
وی همچنین با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای این شرایط، توجه بیشتر به ظرفیتهای مناطق مختلف کشور بود و امروز اهمیت توسعه بنادر، گمرکات و مبادی تجاری در نقاط مختلف هرمزگان بیش از گذشته آشکار شده است.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم کاهش تمرکزگرایی در تصمیمگیریها اظهار کرد: توسعه متوازن کشور مستلزم برنامهریزی منطقهای، استفاده از ظرفیتهای بومی و تفویض اختیارات بیشتر به استانهاست و این رویکرد میتواند روند توسعه و پیشرفت را شتاب ببخشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر، شهدای نیروهای مسلح و شهدای مدرسه شجره طیبه، از تلاشهای نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، مرزبانی، دستگاههای امنیتی و همه مسئولانی که در مدیریت شرایط اخیر کشور نقش داشتند، قدردانی کرد و حضور میدانی مسئولان در مناطق مختلف استان، بهویژه شهرستان میناب، را نشانه اهتمام جدی آنان به خدمترسانی و حمایت از مردم دانست.