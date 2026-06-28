استاندار و مسئولین استان هرمزگان وارد جزیره کیش شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این هیئت استانی روز یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ از مسیر دریایی وارد جزیره کیش شدند و در بدو ورود، مورد استقبال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مسئولین محلی قرار گرفتند.

مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان و محمدرضا کلائی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز استاندار هرمزگان را در این سفر همراهی می‌کنند.

در نخستین برنامه این سفر، آیین آغاز طرح تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان برگزار می‌شود. با اجرای این طرح، امکان تردد خودروهای پلاک این دو منطقه آزاد در محدوده استان و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی فراهم خواهد شد.

در ادامه، آیین آغاز به‌کار دادگاه‌های علنی برخط حوزه قضایی کیش در ساختمان دادگستری کیش برگزار می‌شود. راه‌اندازی این دادگاه‌ها با هدف توسعه خدمات الکترونیکی قضایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین ارتباطی و تسهیل دسترسی عمومی به فرایندهای دادرسی انجام خواهد شد.