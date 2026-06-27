به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته، در مجموع ۱۰ هزار و ۴۴۷ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگ‌کرافت در مسیر دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۰۹ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۳۸ نفر مسافر خروجی بوده‌اند.

در این بازه زمانی، ۱۰۵ سفر لندینگ‌کرافت انجام شد که طی آن یک‌هزار و ۸۶۶ دستگاه خودرو شامل ۹۵۳ خودرو وارد و ۹۱۳ خودرو از کیش خارج شدند. همچنین در همین مدت، ۲ هزار و ۸۵۹ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۲ هزار و ۷۳۹ سرنشین در مسیر خروجی توسط همین شناورها منتقل شدند.

در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۱۹ سفر دریایی انجام شد که طی آن ۴ هزار و ۸۴۹ مسافر جابه‌جا شدند که شامل ۲ هزار و ۵۵۰ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۲۹۹ مسافر خروجی است