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یک ماه مهلت برای ارائه ادعا و اعتراض نسبت به اعیانات جزیره هندورابی

یک ماه مهلت برای ارائه ادعا و اعتراض نسبت به اعیانات جزیره هندورابی
کد خبر : 1805181
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تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به اعیانات موجود در جزیره هندورابی ادعا یا اعتراضی دارند، می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان انتشار این اطلاعیه، درخواست و مستندات خود را ارائه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این اطلاعیه در راستای شناسایی بومیان مالک اعیانات موجود در جزیره هندورابی و انجام فرایند انتقال اسناد اعیانات مذکور، از سوی سازمان منطقه آزاد کیش صادر شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به اعیانات موجود در جزیره هندورابی ادعا یا اعتراضی دارند، می‌توانند درخواست و مستندات خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان انتشار این اطلاعیه به اداره ارتباطات مردمی، امور ایثارگران و بومیان سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کنند.

 

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