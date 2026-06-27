یک ماه مهلت برای ارائه ادعا و اعتراض نسبت به اعیانات جزیره هندورابی
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به اعیانات موجود در جزیره هندورابی ادعا یا اعتراضی دارند، میتوانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان انتشار این اطلاعیه، درخواست و مستندات خود را ارائه کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این اطلاعیه در راستای شناسایی بومیان مالک اعیانات موجود در جزیره هندورابی و انجام فرایند انتقال اسناد اعیانات مذکور، از سوی سازمان منطقه آزاد کیش صادر شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به اعیانات موجود در جزیره هندورابی ادعا یا اعتراضی دارند، میتوانند درخواست و مستندات خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان انتشار این اطلاعیه به اداره ارتباطات مردمی، امور ایثارگران و بومیان سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کنند.