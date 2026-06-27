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فرصت بهره‌مندی مودیان از بخشودگی ویژه جرائم مالیاتی تا ۲۵ تیر

فرصت بهره‌مندی مودیان از بخشودگی ویژه جرائم مالیاتی تا ۲۵ تیر
کد خبر : 1805180
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مودیان مالیاتی که تا ۲۵ تیر ۱۴۰۵ اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود را پرداخت کنند، می‌توانند از بخشودگی بیشتر جرائم مالیاتی برخوردار شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف تسهیل ارائه خدمات و بنابر اعلام اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان، مودیانی که حداکثر تا  تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی جرائم به میزان ۳۰ درصد بیشتر از درصدهای تعیین‌شده در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ بهره‌مند شوند.

این تسهیلات با هدف بهبود شرایط فعالیت کسب‌وکارها و تسهیل ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.

فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی جزیره کیش می‌توانند با استفاده از فرصت باقی‌مانده و پرداخت بدهی‌های مشمول تا پایان مهلت تعیین‌شده، از مزایای این بخشودگی ویژه مالیاتی بهره‌مند شوند.

 

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