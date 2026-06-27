به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف تسهیل ارائه خدمات و بنابر اعلام اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان، مودیانی که حداکثر تا تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی جرائم به میزان ۳۰ درصد بیشتر از درصدهای تعیین‌شده در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ بهره‌مند شوند.