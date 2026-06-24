به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این اجتماع شامگاه دوشنبه دوم تیر ۱۴۰۵، مصادف با هشتم محرم‌الحرام، از ساعت ۲۱ با حرکت دسته‌های عزاداری هیئت‌های مذهبی به‌سوی میدان ساحل آغاز شد.

عزاداران حسینی با در دست داشتن پرچم‌ها و بیرق‌های سوگواری و با نوای (یا حسین(ع))، مسیرهای منتهی به میدان ساحل را پیمودند و پس از حضور در محل اجتماع، در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و دیگر شهدای دشت کربلا به عزاداری پرداختند.

در ادامه این آیین معنوی، برنامه‌های مرثیه‌خوانی، نوحه‌سرایی و سینه‌زنی برگزار شد و فضای میدان ساحل در آستانه تاسوعای حسینی، آکنده از شور و شعور عاشورایی شد.

جزیره کیش با برخورداری از بیش از ۳۰ هیئت مذهبی فعال، متشکل از بومیان، اقوام و گروه‌های مختلف ساکن جزیره، از ظرفیت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و تقویت همدلی اجتماعی برخوردار است؛ ظرفیتی که در این اجتماع، با هم‌نوایی عزاداران و تجدید عهد آنان با آرمان‌های نهضت عاشورا، جلوه‌ای ماندگار از وحدت و پیوند عمیق جامعه کیش با فرهنگ حسینی را به نمایش گذاشت.