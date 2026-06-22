کاروان آسیایی با رنگ کیش؛ پنج حضور قطعی و سه مدعی اعزام به ناگویا ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کیش در بخش‌های مختلف فنی، مربیگری، داوری و ورزشکاران ملی‌پوش در این رقابت‌ها نماینده خواهد داشت.

در میان نفرات قطعی، علی کتابفروش به عنوان عضو هیئت ژوری مسابقات، سمیه چراغی و ماهان بارژنگ در جایگاه سرمربیان تیم ملی ترامپولین، مجید خوبیاری به عنوان داور بین‌المللی ووشو و فرشته اقتداری در ترکیب تیم ملی اسکواش ایران حضور خواهند داشت.

در کنار این افراد، بهاره مصلایی، محمد سعیدآبادی و آرتین اردین‌زاده نیز از مدعیان جدی حضور در فهرست نهایی کاروان اعزامی ایران به ناگویا هستند و در صورت نهایی شدن انتخاب آنان، شمار نمایندگان کیش به هشت نفر خواهد رسید.

حضور همزمان ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان فنی از جزیره کیش در بازی‌های آسیایی، نشان‌دهنده توسعه ساختار ورزش قهرمانی در این منطقه و نتیجه برنامه‌ریزی‌های سال‌های اخیر است.

بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا به شمار می‌رود و حضور نمایندگان کیش می‌تواند برگ تازه‌ای در کارنامه بین‌المللی ورزش این جزیره رقم بزند.