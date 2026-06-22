کاروان آسیایی با رنگ کیش؛ پنج حضور قطعی و سه مدعی اعزام به ناگویا ۲۰۲۶
ورزش جزیره کیش با تثبیت پنج سهمیه قطعی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در آستانه ثبت یکی از پررنگترین حضورهای خود در این آوردگاه قارهای قرار گرفته و احتمال افزایش این تعداد به هشت نفر نیز وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، کیش در بخشهای مختلف فنی، مربیگری، داوری و ورزشکاران ملیپوش در این رقابتها نماینده خواهد داشت.
در میان نفرات قطعی، علی کتابفروش به عنوان عضو هیئت ژوری مسابقات، سمیه چراغی و ماهان بارژنگ در جایگاه سرمربیان تیم ملی ترامپولین، مجید خوبیاری به عنوان داور بینالمللی ووشو و فرشته اقتداری در ترکیب تیم ملی اسکواش ایران حضور خواهند داشت.
در کنار این افراد، بهاره مصلایی، محمد سعیدآبادی و آرتین اردینزاده نیز از مدعیان جدی حضور در فهرست نهایی کاروان اعزامی ایران به ناگویا هستند و در صورت نهایی شدن انتخاب آنان، شمار نمایندگان کیش به هشت نفر خواهد رسید.
حضور همزمان ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان فنی از جزیره کیش در بازیهای آسیایی، نشاندهنده توسعه ساختار ورزش قهرمانی در این منطقه و نتیجه برنامهریزیهای سالهای اخیر است.
بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا به شمار میرود و حضور نمایندگان کیش میتواند برگ تازهای در کارنامه بینالمللی ورزش این جزیره رقم بزند.