خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاروان آسیایی با رنگ کیش؛ پنج حضور قطعی و سه مدعی اعزام به ناگویا ۲۰۲۶

کد خبر : 1803408
لینک کوتاه کپی شد.

ورزش جزیره کیش با تثبیت پنج سهمیه قطعی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در آستانه ثبت یکی از پررنگ‌ترین حضورهای خود در این آوردگاه قاره‌ای قرار گرفته و احتمال افزایش این تعداد به هشت نفر نیز وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کیش در بخش‌های مختلف فنی، مربیگری، داوری و ورزشکاران ملی‌پوش در این رقابت‌ها نماینده خواهد داشت.

در میان نفرات قطعی، علی کتابفروش به عنوان عضو هیئت ژوری مسابقات، سمیه چراغی و ماهان بارژنگ در جایگاه سرمربیان تیم ملی ترامپولین، مجید خوبیاری به عنوان داور بین‌المللی ووشو و فرشته اقتداری در ترکیب تیم ملی اسکواش ایران حضور خواهند داشت.

در کنار این افراد، بهاره مصلایی، محمد سعیدآبادی و آرتین اردین‌زاده نیز از مدعیان جدی حضور در فهرست نهایی کاروان اعزامی ایران به ناگویا هستند و در صورت نهایی شدن انتخاب آنان، شمار نمایندگان کیش به هشت نفر خواهد رسید.

حضور همزمان ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان فنی از جزیره کیش در بازی‌های آسیایی، نشان‌دهنده توسعه ساختار ورزش قهرمانی در این منطقه و نتیجه برنامه‌ریزی‌های سال‌های اخیر است.

بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا به شمار می‌رود و حضور نمایندگان کیش می‌تواند برگ تازه‌ای در کارنامه بین‌المللی ورزش این جزیره رقم بزند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی