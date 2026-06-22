بررسی مستقیم مطالبات کیشوندان در هشتمین «یکشنبه پاسخگویی» / عدلی: رضایت کیشوندان، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد شرکت عمران و خدمات است
هشتمین نشست «یکشنبههای پاسخگویی» با هدف حذف واسطهها و تقویت ارتباط مستقیم میان مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و کیشوندان برگزار شد. در این نشست، علی عدلی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات با پاسخگویی به دغدغهها و مطالبات مردمی در حوزههای عمرانی و ترافیکی، بر تسریع در نوسازی آسفالت معابر و تکمیل طرحهای اصلاح هندسی معابر و خیابان های کیش تأکید کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی و با تأکید «محمد کبیری»، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر استقرار نظام پاسخگویی شفاف، هشتمین مرحله از طرح «یکشنبههای پاسخگویی» با حضور علی عدلی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار شد.در این ارتباط تلفنی که از طریق سامانه ۱۲۴ برقرار شد، کیشوندان به صورت بیواسطه مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند و پاسخهای لازم در حوزههای مرتبط از سوی مدیریت ارشد شرکت ارائه شد.
سنجش عملکرد مدیریتی بر پایه رضایت مردمی
علی عدلی درپایان این نشست با قدردانی از مشارکت فعال کیشوندان در بیان دیدگاهها و خواسته های خود، اظهار داشت: بیواسطه شنیدن صدای مردم، دقیقترین مسیر برای ارزیابی واقعی عملکرد مدیریتی است. ما معتقدیم خروجی نهایی تمامی فعالیتها و پروژههای عمرانی و خدماتی، باید در رضایت و آسایش کیشوندان نمود یابد.وی همچنین با قدردانی از مدیریت بازرسی و روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش به واسطه اجرای منظم و هدفمند این طرح افزود: برگزاری منسجم نشستهای یکشنبههای پاسخگویی که با ایده و تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اجرایی شده، بستر ارزشمندی برای ارتباط مستقیم مدیران با کیشوندان فراهم کرده است.
بررسی چالشهای عمرانی؛ از آسفالت معابر تا اصلاح هندسی
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اشاره به دغدغههای مطرحشده در مورد وضعیت آسفالت معابر، خاطر نشان کرد: در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری، شرایط خاص حاکم بر کشور و محدودیتهایی نظیر تأمین مواد اولیه و سوخت، روند اجرای برخی پروژهها را با کندی مواجه کرد. با این وجود، تمهیدات و برنامهریزیهای لازم برای جبران این وقفهها پیشبینی شده و ارتقای کیفیت آسفالت معابر اصلی و فرعی جزیره به عنوان یکی از اولویتهای مهم اجرایی با جدیت در حال پیگیری است.
وی همچنین در رابطه با ساماندهی میادین و اصلاح هندسی معابر افزود: این طرحها بر اساس مطالعات کارشناسی مشاوران تخصصی، بررسیهای فنی در بخش معاملات عمرانی سازمان و با لحاظ کردن دیدگاههای پلیس راهور اجرا میشوند تا ضمن افزایش ایمنی تردد، روانی جریان ترافیک در معابر شهری ارتقا یابد.
تقویت پلهای ارتباطی؛ سامانههای ۱۳۷ و ۱۴۱
عدلی با اشاره به نقش کلیدی شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان متولی امور شهری کیش، سامانههای ۱۳۷ و ۱۴۱ را از حیاتیترین بسترهای ارتباطی با کیشوندان دانست و تصریح کرد: نظرات و گزارشهای مردمی که از طریق این سامانهها دریافت میشود، بهصورت مستمر مورد بررسی قرار میگیرد و مبنای تصمیمگیریهای فنی ما در مدیریت شهری است.گفتنی است طرح «یکشنبههای پاسخگویی» با هدف ارتقای شفافیت در فرآیندهای مدیریتی و تسریع در رسیدگی به مطالبات کیشوندان، به صورت مستمر در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد تا امکان طرح بیواسطه مسائل کیشوندان و پیگیری مؤثر آنها توسط مدیران ارشد فراهم شود.