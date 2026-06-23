آمادگی کامل «کیشایر» برای ازسرگیری پروازها؛ یوسفی نژاد: پروازهای روزانه به مقاصد اصلی بهزودی برقرار میشود
سرپرست شرکت هواپیمایی کیش از آمادگی کامل این شرکت برای ازسرگیری پروازهای داخلی خبر داد و تأکید کرد: با رفع محدودیتهای اخیر، پروازهای روزانه به مقاصد اصلی کشور طی روزهای آینده به روال عادی بازمیگردد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، فرهاد یوسفی نژاد سرپرست شرکت هواپیمایی کیش، در هفتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که به صورت ویدئوکنفرانسی از تهران در آن شرکت داشت، ضمن ارائه برنامه های زیر مجموعه خود، بر بازگشت سریع عملیات پروازی تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای اخیر اظهار داشت: با توجه به محدودیتهای موجود در فرودگاه مهرآباد، راهکارهایی نظیر انتخاب مسیر مشهد برای پرواز دوم جهت تداوم عملیات پروازی در نظر گرفته شد.
سرپرست شرکت هواپیمایی کیش با تأکید بر اهمیت استراتژیک جزیره کیش در حوزه گردشگری تصریح کرد: رسالت اصلی ما در شرکت هواپیمایی کیش، پشتیبانی همهجانبه از صنعت گردشگری جزیره است و تمامی امکانات خود را برای شروع مجدد و قدرتمند پروازها به کار گرفتهایم و جا دارد از همکاریهای مؤثر شرکت توسعه بنادر و فرودگاههای کیش در آماده سازی و بازگشایی فرودگاه بین المللی کیش برای پذیرش پروازها قدردانی کنم.
وی درباره جزئیات برنامه پروازی گفت: در حال حاضر برنامهریزیها برای برقراری پروازهای روزانه به مقاصد تهران، مشهد، اصفهان و شیراز انجام شده است. همچنین دو پرواز در هفته در مسیرهای تبریز، ساری، رشت، اهواز، کرمان و یزد نیز در لیست مقاصد قرار دارند که بهصورت برنامهای عملیاتی خواهند شد.
یوسفی نژاد با اشاره به زمانبندی آغاز مجدد پروازها خاطرنشان کرد: در صورت دریافت تأییدیه نهایی، از روز جمعه 5 تیر، پرواز شماره ۷۵۵ این شرکت در ساعت ۰۶:۲۰ صبح و مسیر تهران به کیش انجام خواهد شد و برنامه دقیق پروازهای روز شنبه و سایر روزها، پس از قطعی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در پایان افزود: برنامه اعلامشده، گام نخست برای بازگشت به ظرفیت کامل است و پیشبینی میشود با مدیریت شرایط، تا پایان ماه جاری بر تعداد پروازها افزوده شود تا خللی در خدماترسانی به مسافران و گردشگران ایجاد نشود.