در دیدار مدیرعامل سازمان با مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس مطرح شد؛
تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی برای توسعه خدمات عمومی
مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در ادامه دیدارهای کاری خود با مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، راهکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، تجاری و لجستیکی این منطقه برای ارتقای زیرساختهای خدماتی و توسعه همکاریهای منطقهای را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرعامل سازمان در هفته جاری در نشستهای جداگانه با ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانهاشرفیه، مهدی فلاح نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام، سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و همچنین فرمانداران رامسر و لاهیجان درباره ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی در حوزههای پشتیبانی از خدمات عمومی، توسعه زیرساختها و گسترش همکاریها گفتوگو کرد.
در این دیدارها، ظرفیتهای قانونی و اقتصادی منطقه آزاد انزلی در زمینه تسهیل تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاههای خدماترسان، توسعه همکاریهای تجاری و بهرهگیری از توانمندیهای لجستیکی و ترانزیتی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر استفاده حداکثری از مزیتهای موجود برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تسریع روند توسعه در مناطق مختلف استان و شمال کشور تأکید کردند.
همچنین موضوع گسترش همکاریهای مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و مجموعههای اجرایی شهرستانهای مختلف، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری، حملونقل و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشستها با اشاره به ظرفیتهای متنوع این منطقه در حوزههای تجاری، بندری، لجستیکی و ترانزیتی، بر آمادگی سازمان برای توسعه همکاریهای سازنده با دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای محلی در راستای تقویت زیرساختها و بهبود خدمات عمومی تأکید کرد.