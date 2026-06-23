مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خبر داد؛
جهش ۴۱۱ درصدی تأمین غلات و رکوردشکنی بندر کاسپین در عملیات لجستیکی
مصطفی طاعتی مقدم، با تشریح کارنامه سهماهه نخست سال جاری، مجتمع بندری کاسپین را «مهمترین بندر نسل جدید ایران» در ساحل جنوبی دریای کاسپین توصیف کرد که نقشی محوری در توسعه تجارت با کشورهای حوزه خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با تشریح کارنامه سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجتمع بندری کاسپین را «مهمترین بندر نسل جدید ایران» در ساحل جنوبی دریای کاسپین توصیف کرد که نقشی محوری در توسعه تجارت با کشورهای حوزه این دریا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا میکند.
آمارها از رونق عملیاتی میگویند
بر اساس دادههای استخراج شده، تعداد کشتیهای پهلوگرفته در این بندر با رشدی ۳۵ درصدی، از ۷۸ فروند در سال گذشته به ۱۰۵ فروند در بهار امسال رسیده است. تفکیک این آمار نشان میدهد کشتیهای صادراتی با ۴۲ درصد و کشتیهای وارداتی با ۳۰ درصد رشد همراه بودهاند. مجموع تخلیه و بارگیری کالا نیز با عبور از مرز ۲۸۳ هزار تن، افزایش ۲۹ درصدی را تجربه کرده که بخش بزرگی از آن حاصل رشد ۳۶ درصدی صادرات و ۲۳ درصدی واردات است.
رکوردشکنی در تأمین کالاهای اساسی
نقطه عطف عملکرد این بندر در سهماهه نخست، تأمین امنیت غذایی است؛ جایی که حجم تخلیه و ورود غلات با جهشی چشمگیر از ۱۸ هزار تن به ۹۲ هزار تن رسیده و رشد خیرهکننده ۴۱۱ درصدی را رقم زده است. این آمار نشاندهنده آن است که بندر کاسپین، نه تنها یک پایانه تجاری، بلکه تضمینکننده تابآوری زنجیره تأمین و نهادههای تولید کشور است.
بندر کاسپین؛ نقطه اتکای کریدورهای بینالمللی
تغییرات ژئوپلیتیکی و ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل، اهمیت کریدورهای ریلی–دریایی چین - قزاقستان - ایران را دوچندان کرده است. در مقاطعی که فعالیت برخی بنادر کشور با محدودیتهای عملیاتی مواجه شد، بندر کاسپین با بهرهگیری از مشوقهای قانونی منطقه آزاد و اتصال مستقیم به شبکه ریلی سراسری، به عنوان مسیر جایگزین و مطمئن، جریان تجارت خارجی و مواد اولیه صنایع را حفظ کرد.
چشمانداز آینده؛ از بندر تا گره راهبردی لجستیک
اتصال ریلی بندر کاسپین به شبکه سراسری کشور، تحولی زیرساختی محسوب میشود که امکان جابهجایی کالا از چین، روسیه، قزاقستان و آسیای مرکزی را با سرعت، ایمنی و هزینهای رقابتی فراهم کرده است.
طاعتی مقدم در پایان، با تأکید بر ظرفیتهای نوین این بندر تصریح کرد: بندر کاسپین امروز صرفاً یک بندر تخلیه و بارگیری نیست، بلکه به عنوان کانون راهبردی لجستیکی در شمال کشور، نقشی تعیینکننده در اتصال اقتصاد ایران به بازارهای حوزه دریای کاسپین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه، آسیای مرکزی و چین ایفا میکند و با بهرهگیری از زیرساختهای بندری، ریلی و مزیتهای منطقه آزاد انزلی، به یکی از مهمترین مسیرهای پشتیبان تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است.