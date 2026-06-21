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تفاهم‌نامه ۵۰ هزار میلیارد ریالی احداث دهکده لجستیک ماکو امضا شد

تفاهم‌نامه ۵۰ هزار میلیارد ریالی احداث دهکده لجستیک ماکو امضا شد
کد خبر : 1802446
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تفاهم‌نامه همکاری برای احداث «دهکده لجستیک ماکو» با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و افزایش سهم ایران در کریدورهای بین‌المللی، بین سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت سرمایه‌گذاری مولانا شمس سپاهان منعقد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو،  این تفاهم‌نامه که با حضور حسین گروسی، مدیرعامل این سازمان و نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری مولانا شمس سپاهان به امضا رسید، فصل نوینی را برای بهره‌برداری از مزیت‌های جغرافیایی و استراتژیک این منطقه در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی می‌گشاید.
بر اساس این توافق، طرح احداث هاب لجستیک ماکو در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار و در جوار فرودگاه بین‌المللی ماکو با حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال اجرایی خواهد شد.
توسعه کریدور ترانزیتی «آسیا – ترکیه»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت این پروژه برای اقتصاد ملی، هدف اصلی از اجرای این طرح را تبدیل منطقه آزاد ماکو به گره اصلی در مسیر ترانزیت «آسیا – ترکیه» عنوان کرد. این دهکده لجستیک قرار است با تکیه بر توان بخش خصوصی، به مرکزی کلیدی برای مدیریت کالاهای صادراتی و وارداتی کشور تبدیل شود.
علاوه بر کارکردهای حمل‌ونقلی، طراحی «شهر هوشمند» و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی شامل «دهکده ورزشی و سلامت» و احداث انبارهای مکانیزه مدرن از دیگر اهداف کلان پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه است که مطابق با استانداردهای روز لجستیک جهان انجام خواهد شد.
 منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد ایران، با برخورداری از مرز زمینی با ترکیه و دسترسی به بازارهای قفقاز و اروپا، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های کلان کشور برای توسعه مبادلات تجاری دارد و اجرای این پروژه می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا کند.

 

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