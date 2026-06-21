به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، ابوالفضل برغمدی با اشاره به عشق و ارادت مردم ولایت‌مدار منطقه به مقام معظم رهبری اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای ایفای مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حضور مؤثر در این حماسه بزرگ مردمی انجام داده است.

وی افزود: تهیه و توزیع اقلام فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، فضاسازی محیطی، تولید محتوای چندرسانه‌ای، استقرار تیم‌های خبری و رسانه‌ای و پوشش گسترده این رویداد معنوی از جمله اقدامات پیش‌بینی شده توسط سازمان منطقه آزاد ماکو است.

برغمدی از برپایی موکب منطقه آزاد ماکو در مسیر حضور و تردد تشییع‌کنندگان خبر داد و گفت: این موکب با ارائه خدمات فرهنگی، رسانه‌ای، پذیرایی و راهنمایی زائران و عزاداران، آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم خواهد بود.

وی همچنین از فراهم‌سازی امکانات لازم برای اعزام مردم منطقه به تهران خبر داد و افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، وسایل حمل و نقل و خدمات ایاب و ذهاب برای حضور اقشار مختلف مردم شهرستان‌های ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش‌بینی شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: مشارکت در برگزاری مراسم‌های بزرگداشت و سوگواری در سطح منطقه، همکاری با نهادهای انقلابی و مردمی، توزیع پرچم و نمادهای عزاداری، نصب المان‌ها و بنرهای مناسبتی و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

برغمدی تأکید کرد: مردم مؤمن و انقلابی منطقه آزاد ماکو همچون گذشته، با حضوری پرشور در این آیین تاریخی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهدای والامقام به نمایش خواهند گذاشت.

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