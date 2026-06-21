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آمادگی منطقه آزاد ماکو برای خدمت‌رسانی به عاشقان ولایت در آیین وداع و تشییع قائد امت

آمادگی منطقه آزاد ماکو برای خدمت‌رسانی به عاشقان ولایت در آیین وداع و تشییع قائد امت
کد خبر : 1802445
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سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو از تدارک گسترده این سازمان برای مشارکت در برگزاری آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت، رهبر انقلاب اسلامی شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، ابوالفضل برغمدی با اشاره به عشق و ارادت مردم ولایت‌مدار منطقه به مقام معظم رهبری اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای ایفای مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حضور مؤثر در این حماسه بزرگ مردمی انجام داده است.
وی افزود: تهیه و توزیع اقلام فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، فضاسازی محیطی، تولید محتوای چندرسانه‌ای، استقرار تیم‌های خبری و رسانه‌ای و پوشش گسترده این رویداد معنوی از جمله اقدامات پیش‌بینی شده توسط سازمان منطقه آزاد ماکو است.
برغمدی از برپایی موکب منطقه آزاد ماکو در مسیر حضور و تردد تشییع‌کنندگان خبر داد و گفت: این موکب با ارائه خدمات فرهنگی، رسانه‌ای، پذیرایی و راهنمایی زائران و عزاداران، آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم خواهد بود.
وی همچنین از فراهم‌سازی امکانات لازم برای اعزام مردم منطقه به تهران خبر داد و افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، وسایل حمل و نقل و خدمات ایاب و ذهاب برای حضور اقشار مختلف مردم شهرستان‌های ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش‌بینی شده است.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: مشارکت در برگزاری مراسم‌های بزرگداشت و سوگواری در سطح منطقه، همکاری با نهادهای انقلابی و مردمی، توزیع پرچم و نمادهای عزاداری، نصب المان‌ها و بنرهای مناسبتی و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
برغمدی تأکید کرد: مردم مؤمن و انقلابی منطقه آزاد ماکو همچون گذشته، با حضوری پرشور در این آیین تاریخی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهدای والامقام به نمایش خواهند گذاشت.

 

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