به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در این نشست که با حضور معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری سه منطقه و در دیدار با حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی میان مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای پوشش نقاط ضعف و تقویت مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید شد.

حسین گروسی با اشاره به نقش مناطق آزاد در پیشبرد توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: هم‌افزایی و همکاری میان مناطق آزاد، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های موجود و تحقق توسعه متوازن خواهد بود و توسعه هر منطقه، در نهایت به توسعه ملی و افزایش قدرت اقتصادی کشور منجر می‌شود.

وی افزود: مناطق آزاد باید ضمن حرکت در مسیر جهانی‌سازی اقتصاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد را نیز به عنوان یک اصل اساسی دنبال کنند تا منافع توسعه بیش از پیش در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان مناطق آزاد کشور، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مکمل و ایجاد شبکه همکاری میان مناطق آزاد می‌تواند فرصت‌های جدیدی در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت و توسعه اقتصادی ایجاد کرده و زمینه‌ساز ارتقای جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی شود.

در این نشست همچنین بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، واردات خودرو و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان مناطق آزاد ماکو، ارس و اروند توافق و تصمیم‌گیری شد.

حاضران در این نشست، هم‌افزایی میان مناطق آزاد را راهبردی مؤثر برای افزایش کارآمدی، بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی و تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی عنوان کردند.

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