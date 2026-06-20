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تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات خودرویی و گردشگری خودرو در منطقه آزاد ماکو امضا شد

تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات خودرویی و گردشگری خودرو در منطقه آزاد ماکو امضا شد
کد خبر : 1801899
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در راستای توسعه زیرساخت‌های خدمات تخصصی خودرو و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت «آنی سرویس اصیل پارت» وابسته به گروه صنعتی ایران روور به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمن منطقه آزاد ماکو؛ اساس این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذار متعهد شده است نسبت به ایجاد نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی، ارائه خدمات سرویس و نگهداری خودروهای سبک و سنگین خارجی، واردات و تأمین قطعات یدکی و توسعه خدمات تخصصی مرتبط در منطقه آزاد ماکو اقدام کند.

احداث حداقل ۴۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی (شوروم)، ایجاد شبکه گردشگری رنت و کرایه خودرو و توسعه خدمات نوین خودرویی از جمله کمپرینگ، کاربری‌سازی خودروها، تجهیزات آفرود و راه‌اندازی هایپر تخصصی خودرو از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه است.

این سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل زنجیره خدمات صنعت خودرو و تنوع‌بخشی به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد ماکو انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای خدمات خودرویی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط در منطقه باشد.

تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات خودرویی و گردشگری خودرو در منطقه آزاد ماکو امضا شد
تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات خودرویی و گردشگری خودرو در منطقه آزاد ماکو امضا شد

 

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