به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمن منطقه آزاد ماکو؛ اساس این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذار متعهد شده است نسبت به ایجاد نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی، ارائه خدمات سرویس و نگهداری خودروهای سبک و سنگین خارجی، واردات و تأمین قطعات یدکی و توسعه خدمات تخصصی مرتبط در منطقه آزاد ماکو اقدام کند.

احداث حداقل ۴۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی (شوروم)، ایجاد شبکه گردشگری رنت و کرایه خودرو و توسعه خدمات نوین خودرویی از جمله کمپرینگ، کاربری‌سازی خودروها، تجهیزات آفرود و راه‌اندازی هایپر تخصصی خودرو از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه است.

این سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل زنجیره خدمات صنعت خودرو و تنوع‌بخشی به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد ماکو انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای خدمات خودرویی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط در منطقه باشد.

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