خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت تردد بیش از ۱۰ هزار مسافر در مسیر دریایی کیش در یک هفته گذشته

ثبت تردد بیش از ۱۰ هزار مسافر در مسیر دریایی کیش در یک هفته گذشته
کد خبر : 1801889
لینک کوتاه کپی شد.

بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۱۰ هزار و ۲۴۰ مسافر و هزار و ۶۰۱ دستگاه خودرو خدمات‌رسانی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی بیست‌وسوم تا بیست‌ونهم خرداد ۱۴۰۵ ۱۰ هزار و ۲۴۰ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگ‌کرافت در مسیر دریایی بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب جابه‌جا شدند که از این تعداد، ۴ هزار و ۹۹۵ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۲۴۵ نفر مسافر خروجی بودند.

در این بازه زمانی، ۱۰۹ سفر لندینگ‌کرافت انجام شد و هزار و ۶۰۱ دستگاه خودرو در این مسیر جابه‌جا شد که شامل ۷۶۰ خودرو ورودی و ۸۴۱ خودرو خروجی است.

همچنین شناورهای مسافری تندرو با انجام ۱۱۵ سفر، ۵ هزار و ۴۳۷ مسافر را جابه‌جا کردند که شامل ۲ هزار و ۷۱۵ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۷۲۲ مسافر خروجی بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی