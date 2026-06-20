ثبت تردد بیش از ۱۰ هزار مسافر در مسیر دریایی کیش در یک هفته گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی بیست‌وسوم تا بیست‌ونهم خرداد ۱۴۰۵ ۱۰ هزار و ۲۴۰ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگ‌کرافت در مسیر دریایی بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب جابه‌جا شدند که از این تعداد، ۴ هزار و ۹۹۵ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۲۴۵ نفر مسافر خروجی بودند.