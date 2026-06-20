ثبت تردد بیش از ۱۰ هزار مسافر در مسیر دریایی کیش در یک هفته گذشته
بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۱۰ هزار و ۲۴۰ مسافر و هزار و ۶۰۱ دستگاه خودرو خدماترسانی کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی بیستوسوم تا بیستونهم خرداد ۱۴۰۵ ۱۰ هزار و ۲۴۰ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگکرافت در مسیر دریایی بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب جابهجا شدند که از این تعداد، ۴ هزار و ۹۹۵ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۲۴۵ نفر مسافر خروجی بودند.
در این بازه زمانی، ۱۰۹ سفر لندینگکرافت انجام شد و هزار و ۶۰۱ دستگاه خودرو در این مسیر جابهجا شد که شامل ۷۶۰ خودرو ورودی و ۸۴۱ خودرو خروجی است.
همچنین شناورهای مسافری تندرو با انجام ۱۱۵ سفر، ۵ هزار و ۴۳۷ مسافر را جابهجا کردند که شامل ۲ هزار و ۷۱۵ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۷۲۲ مسافر خروجی بود.