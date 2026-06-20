سالن چندمنظوره المپیک میزبان کیشوندان برای پخش مصاف تیم ملی کشورمان با بلژیک در رقابت های جام جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک به‌عنوان دومین مسابقه تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها، از ساعت ۲۲:۳۰ یک شنبه 31 خرداد ماه جاری در سالن چندمنظوره المپیک کیش پخش می‌شود و درهای سالن نیز از ساعت ۲۱ برای حضور علاقه‌مندان گشوده خواهد شد. حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

همزمان با پخش زنده این دیدار، برنامه‌های جانبی نیز برای حاضران تدارک دیده شده است که از جمله آن می‌توان به مسابقات تنیس فوتبال ویژه آقایان، شوت به تیرک دروازه ویژه بانوان و مسابقه پیش‌بینی نتیجه دیدار اشاره کرد. علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات تنیس فوتبال و شوت به تیرک دروازه می‌توانند تا ساعت ۱۸ روز ۳۱ خردادماه از طریق شناسه @mohamadi_sport نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

همچنین امکان ثبت پیش‌بینی نتیجه دیدار ایران و بلژیک برای تمامی حاضران در زمان ورود به سالن فراهم خواهد بود و به افرادی که نتیجه نهایی این مسابقه را به‌درستی پیش‌بینی کنند، به قید قرعه جوایزی اهدا می‌شود.