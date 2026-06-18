کیش در مسیر بازسازی اقتصادی/ از حمایتهای معیشتی تا فعالسازی پروژههای پیشران
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم اجرای اقدامات حمایتی برای رفع آثار اقتصادی جنگ رمضان در جزیره، از تمهیدات در دست اجرا در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در ششمین جلسه شورای معاونان و مدیران این سازمان، با اشاره به خسارتهای واردشده به کسبوکارها و بدنه اقتصادی جزیره گفت: اقتصاد کیش عمدتاً بر پایه گردشگری استوار است و محدودیتها و کاهش ورود گردشگر در ماههای اخیر، شرایط دشواری در اقتصاد محلی ایجاد کرده است. به همین دلیل معاونتها و بخشهای مختلف سازمان برنامههای لازم برای افزایش تابآوری اقتصادی و حفظ فعالیت کسبوکارهای کوچک و متوسط را تدوین کرده و در دست اجرا دارند.
وی در تشریح اقدامات انجامشده در این حوزه اظهار داشت: در چهار محور مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و حمایتهای اعتباری، اقدامات گستردهای صورت گرفته که با اهتمام ویژه و پیگیری مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، روند حل این مسائل همچنان استمرار دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در حوزه مالیاتی، نشستهای مؤثری با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شده و مطالبات فعالان اقتصادی جزیره بهصورت مستقیم مطرح شده است. در حوزه تأمین اجتماعی نیز جلساتی در سطح استان برگزار شده و هفته آینده نشست دیگری با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان و نمایندگان اصناف برای پیگیری مشکلات موجود برگزار خواهد شد.
کبیری با اشاره به برنامههای در دست اجرا برای تقویت تقاضا و احیای اقتصاد جزیره گفت: در حوزه تسهیلات بانکی، مذاکرات با بانکهای عامل به نتیجه رسیده و بهزودی تسهیلات خرید کالا و خدمات در اختیار ساکنان جزیره قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی جهت رونق دوباره جزیره ادامه داد: تا زمان نهاییشدن این برنامهها، از تمامی ظرفیتها و مسیرهای قانونی موجود برای تسریع در پرداخت تسهیلات استفاده خواهیم کرد و امیدواریم مجموعه این اقدامات و همچنین تعامل و همکاری شکلگرفته میان مالکان و مستأجران، بتواند زمینه حفظ فعالیت بهرهبرداران بازارها و کسبوکارهای کوچک و متوسط را فراهم کند.
محمد کبیری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از اموال عمومی اظهار داشت: طی دوره اخیر بیش از ۲۸۰ هکتار زمین به بیتالمال و منطقه آزاد کیش بازگردانده شده که ارزش آن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این اقدام در گذشته سابقه نداشته و بهسادگی نیز قابل تکرار نخواهد بود.
وی همچنین از رفع بخشی از موانع سرمایهگذاری و تولید در جزیره خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضایی، در حوزه تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و رفع موانع تولید، بخش قابلتوجهی از سرمایههای بلوکهشده آزاد و دوباره وارد چرخه سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی شده است.
کبیری با تأکید بر صیانت از حقوق عمومی تصریح کرد: در دفاع از حقوق مردم با هیچ فرد یا مجموعهای تعارف نداریم و هر جا منافع شخصی بر منافع عمومی و مسیر توسعه کیش ترجیح داده شود، با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: در موضوع کیشایر، با حمایت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، این مجموعه به مسیر اصلی خود بازگشته است؛ این در حالی است که شرکت مذکور با بیش از ۱۰ میلیون دلار بدهی ارزی و بیش از هزار میلیارد تومان بدهی جاری مواجه بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بررسی عملکرد مالی این مجموعه نشان میدهد فاصله میان سود و زیان شرکت از حدو د ۳۴۰ میلیارد تومان سود در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان زیان در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر ضرورت انجام اصلاحات اساسی و جدی در این مجموعه است.
وی خاطرنشان کرد: همواره تلاش کردهایم آبروی افراد حفظ شود، اما هر جا منافع عمومی در معرض تهدید قرار گیرد، دلیلی برای پردهپوشی وجود ندارد و توسعه کیش خط قرمز این سازمان است.
کبیری با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی جزیره اظهار داشت: اکنون که اقتصاد کیش چند ماهی را در شرایط رکود پشت سر گذاشته، نباید از هیچ مسیر قانونی و مؤثری برای کمک به احیای جزیره دریغ کرد. همچنین لازم است پروژههای پیشران طبق برنامهریزیهای انجامشده مجدداً فعال و با سرعت بیشتری دنبال شوند.
در ادامه این نشست، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش نیز گزارشی از اقدامات انجامشده برای حمایت از اقتصاد جزیره و رفع چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی ارائه کردند.
جابر محمودی، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، از تدوین بستههای حمایتی معیشتی برای کیشوندان خبر داد و گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی ماههای اخیر، مجموعهای از برنامههای حمایتی برای کمک به معیشت ساکنان جزیره در حال طراحی است که پس از نهایی شدن، بهزودی رونمایی خواهد شد.
همچنین مسعود نیکافروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، با تشریح اقدامات انجامشده برای حمایت از سرمایهگذاران آسیبدیده در دوران جنگ، اظهار کرد: ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین درآمدهای پایدار و تدوین بستههای حمایتی ویژه برای سرمایهگذارانی که در این مدت متحمل خسارت شدهاند، در دستور کار قرار دارد و سازمان تلاش میکند زمینه بازگشت هرچه سریعتر فعالیتهای اقتصادی به شرایط عادی را فراهم کند.
در بخش دیگری از جلسه، علی حسنلو با اشاره به برنامههای حوزه گردشگری، از تدوین طرحهایی برای توسعه گردشگری زمینی و همچنین بستههای تشویقی ویژه برای کیشوندان و گردشگران خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف افزایش سفر به جزیره، رونق بازار گردشگری و تقویت فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این صنعت طراحی شده و بهزودی اجرایی خواهد شد.
عزتالله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش نیز از آمادگی کامل فرودگاه بینالمللی کیش برای ازسرگیری پروازها خبر داد و اظهار داشت: از نظر زیرساختی، تجهیزات و خدمات فرودگاهی هیچ محدودیتی برای فعالیت وجود ندارد و فرودگاه کیش آماده ارائه خدمات کامل است.
وی افزود: آغاز مجدد پروازها منوط به صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیربط خواهد بود.
در ادامه، حسین همتی، مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش، گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای حقوقی ارائه کرد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، چند پرونده مهم و سنواتی سازمان تعیین تکلیف شده و نتایج حاصل از آن در راستای صیانت از حقوق سازمان و حفظ بیتالمال، دستاوردهای قابلتوجهی به همراه داشته است.
در پایان این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ضرورت همافزایی تمامی بخشهای سازمان برای عبور از شرایط موجود، بار دیگر بر سه محور حمایت از کسبوکارها، حمایت از معیشت مردم و افزایش قدرت خرید ساکنان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامههای حمایتی و توسعهای برای بازگرداندن رونق اقتصادی به جزیره شد.