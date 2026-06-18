مشارکت در پروژه محور ایواوغلی ـ گیت مستلزم تأمین منابع و مجوزهای قانونی است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار وطن و تسلیت شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و فرزندان رشید ایران اسلامی که در راه عزت، استقلال و امنیت کشور جان خویش را فدا کردند، سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای تنویر افکار عمومی و در پاسخ به مطالب مطرح‌شده پیرامون پروژه محور ایواوغلی ـ گیت منطقه آزاد، توضیحات زیر را به اطلاع مردم شریف منطقه و استان می‌رساند.

سازمان منطقه آزاد ماکو همواره توسعه راه‌های ارتباطی و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی را از الزامات توسعه اقتصادی منطقه و استان دانسته و آرزوی ما نیز تعریض و دوبانده شدن تمامی مسیرهای منتهی به منطقه است.

در همین راستا، این سازمان که سازمان درآمدمحور بوده و هیچگونه بودجه دولتی ندارد، تاکنون نزدیک به ۹۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی داخل محدوده منطقه را از محل درآمدهای خود احداث، تعریض و بهسازی کرده و عملیات اجرایی پروژه‌های راهسازی همچنان در نقاط مختلف منطقه ادامه دارد.

علاوه بر آن، سازمان منطقه آزاد ماکو طی سال‌های گذشته هزاران میلیارد تومان در توسعه زیرساخت‌های منطقه سرمایه‌گذاری کرده و در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز اقدامات مؤثری از جمله برچیدن مدارس کانکسی و احداث مدارس جدید، مشارکت در آبرسانی به روستاها و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار را به انجام رسانده است.

یقینا سازمان منطقه آزاد ماکو از مشارکت در اجرای پروژه‌های خارج از محدوده منطقه نیز استقبال می‌کند، اما این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی لازم، تصویب هیأت محترم وزیران، ابلاغ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و تعیین منبع درآمدی مشخص برای تأمین هزینه‌هاست. بدیهی است مدیران سازمان نمی‌توانند بدون وجود مجوزهای قانونی و تعیین منابع مالی مشخص، نسبت به هزینه‌کرد منابع عمومی اقدام کنند و در آینده پاسخگوی مراجع نظارتی و حاکمیتی باشند.

همان‌گونه که دولت محترم برای این پروژه منابعی همچون اختصاص بخشی از عوارض خروج از کشور را پیش‌بینی کرده است، تحقق این مشارکت نیز مستلزم تخصیص همان منابع قانونی خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که سازمان منطقه آزاد ماکو نه تنها مخالفتی با مشارکت در اجرای این پروژه نداشته، بلکه برای تأمین منابع مالی آن نیز راهکارهای مشخصی ارائه کرده است. از جمله پیشنهاد صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح استان، مشابه آنچه در دیگر مناطق آزاد کشور اجرا می‌شود، می‌توانست منابع درآمدی پایداری برای توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در اجرای پروژه‌های ملی و استانی ایجاد کند.

با این حال، فرآیند صدور مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو با تأخیری بیش از دو سال مواجه شد و نهایتاً در اواخر بهمن سال ۱۴۰۴ تصویب و در اردیبهشت سال جاری بصورت کتبی ابلاغ شد ولی چنانچه این مجوزها در زمان مناسب صادر می‌شد و امکان بهره‌مندی منطقه از درآمدهای ناشی از واردات خودرو فراهم می‌گردید، منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌هایی نظیر محور ایواوغلی ـ گیت منطقه آزاد در اختیار سازمان قرار می‌گرفت.

بنابراین، سازمان منطقه آزاد ماکو نه تنها از اصل مشارکت در توسعه زیرساخت‌های استان استقبال می‌کند، بلکه معتقد است پیش‌شرط این مشارکت، تعریف منابع درآمدی پایدار و تأمین پشتوانه‌های قانونی لازم است؛ چرا که توسعه پایدار با منابع پایدار محقق می‌شود، نه با تحمیل تعهدات فاقد پشتوانه مالی و قانونی.

سازمان منطقه آزاد ماکو هیچ‌گاه از همکاری برای توسعه استان آذربایجان غربی فرار نکرده و نخواهد کرد، اما تفاوت روشنی میان همکاری برای توسعه و عدول از قانون وجود دارد.

انتظار می‌رود همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی خصوصا استاندار محترم که باید محور وفاق و همدلی باشند، به جای طرح مباحثی که موجب تشویش افکار عمومی و تضعیف فضای سرمایه‌گذاری می‌شود، در مسیر تأمین منابع قانونی و تسریع اجرای پروژه‌های زیربنایی هم‌افزا و همراه باشند.

منطقه آزاد ماکو بخشی از ظرفیت توسعه استان آذربایجان غربی است و همواره تلاش کرده در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه و استان ایفا کند و تاخیر در ایجاد درآمدهای لازم متوجه اقدام و ابلاغ دیرهنگام مصوبه استانداری است.

در پایان معتقدیم توسعه استان در سایه همدلی، قانون‌مداری، تأمین منابع پایدار و همکاری همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

انتهای پیام/