با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، گره ۴۰ ساله زمینهای بیات ماکو باز شد
با دستور حسین گروسی، مشکل چند دههای اراضی موسوم به «بیات ماکو» که شامل یکهزار و ۱۳۰ قطعه زمین است، پس از حدود ۴۰ سال تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی با اعلام این خبر اظهار کرد: حل مشکل این اراضی در سایه تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو امکانپذیر شده و با حمایتهای دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و دکتر محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، گرههای توسعه یکی پس از دیگری در منطقه آزاد ماکو در حال باز شدن هستند.
وی افزود: این اراضی با مساحت ۳۷ هکتار در محدوده پشت زندان ماکو قرار دارد و یکهزار و ۱۳۰ قطعه ۲۰۰ متری راشامل میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به آماده شدن طرح تفصیلی این اراضی گفت: طرح تفصیلی تهیه شده و بهزودی برای طی مراحل اجرایی و صدور مجوزهای لازم به شهرداری ابلاغ خواهدشد.
گروسی تأکید کرد: تعیین تکلیف این اراضی، یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بود که با پیگیریهای انجام شده و فراهم شدن بسترهای قانونی، به سرانجام رسید.