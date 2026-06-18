به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی با اعلام این خبر اظهار کرد: حل مشکل این اراضی در سایه تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو امکان‌پذیر شده و با حمایت‌های دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و دکتر محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گره‌های توسعه یکی پس از دیگری در منطقه آزاد ماکو در حال باز شدن هستند.

وی افزود: این اراضی با مساحت ۳۷ هکتار در محدوده پشت زندان ماکو قرار دارد و یک‌هزار و ۱۳۰ قطعه ۲۰۰ متری راشامل می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به آماده شدن طرح تفصیلی این اراضی گفت: طرح تفصیلی تهیه شده و به‌زودی برای طی مراحل اجرایی و صدور مجوزهای لازم به شهرداری ابلاغ خواهدشد.

گروسی تأکید کرد: تعیین تکلیف این اراضی، یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام شده و فراهم شدن بسترهای قانونی، به سرانجام رسید.

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