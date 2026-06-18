در نشست مشترک منطقه آزاد انزلی و اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی و کارفرمایی شرکتهای توزیع برق کشور مطرح شد؛
منطقه آزاد انزلی سکوی تأمین تجهیزات نوین صنعت برق
مجید فاتحی، عضو هیئتمدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان در نشست مشترک با اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی و کارفرمایی شرکتهای توزیع برق کشور، بر ضرورت بهرهگیری از زیرساختهای لجستیکی و معافیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی برای تسریع در نوسازی تجهیزات و هوشمندسازی صنعت برق کشور تأکید کرد. وی این منطقه را به عنوان کانون پشتیبانی از پروژههای فناورانه صنعت برق معرفی نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که با حضور هیئتمدیره انجمن صنفی و کارفرمایی شرکتهای توزیع برق کشور، مدیرانعامل شرکتهای توزیع برق استان گیلان و تبریز برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای تبدیل منطقه آزاد انزلی به یک بازوی قدرتمند در تأمین زنجیره تأمین صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت.
منطقه آزاد انزلی؛ پیشران تحول در نوسازی زیرساختهای ملی
مجید فاتحی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، در تشریح جایگاه این منطقه اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با دو دهه قدمت به عنوان نسل دوم مناطق آزاد کشور، مأموریتهای کلانی را در حوزه حملونقل و لجستیک بر عهده دارد که اکنون در مسیر خدمترسانی به زیرساختهای حیاتی کشور، این ظرفیتها برای ارتقای صنعت برق کشور به کار گرفته خواهد شد.
فاتحی با تصریح بر اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی آماده حمایت همهجانبه از پروژههای فناورانه است، افزود: «بهرهگیری از مزیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی، نظیر معافیتهای گمرکی و تسهیلات ویژه در ترخیص و انبارداری، فرصتی بینظیر برای شرکتهای توزیع برق فراهم کرده تا ضمن کاهش هزینههای زنجیره تأمین، نوسازی تجهیزات شبکه را با سرعت و کارآمدی بیشتری پیش ببرند.»
وی خاطرنشان کرد: «رویکرد این سازمان در تعامل با انجمن صنفی شرکتهای توزیع برق، یک همافزایی علمی و عملیاتی است. در همین راستا، بسترهای لازم برای ورود تکنولوژیهای هوشمندسازی، پنلهای خورشیدی و مبدلهای بادی فراهم شده تا ضمن عبور از چالشهای تأمین، شاهد پایداری بیشتر شبکه و بهرهمندی از انرژیهای تجدیدپذیر باشیم.»
تأکید صنعت برق کشور بر نقش مکمل منطقه آزاد انزلی
در ادامه، مهندس فرجنیا، رئیس انجمن صنفی و کارفرمایی شرکتهای توزیع برق کشور، با استقبال از رویکرد توسعهمحور منطقه آزاد انزلی گفت: تحریمها محدودیتهایی در تأمین تجهیزات ایجاد کردهاند که برای غلبه بر آن، نیازمند تغییر نگاه به زنجیره تأمین هستیم. تعامل با منطقه آزاد انزلی، الگویی موفق و راهبردی برای استمرار خدمات و هوشمندسازی شبکه در شرایط فعلی کشور است.
همچنین مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، با تبیین ظرفیتهای استان، منطقه آزاد انزلی را پشتیبانی راهبردی برای صنعت برق برشمرد و اظهار داشت: ظرفیتهای بیبدیل این منطقه در صادرات، واردات و ترانزیت کالا، میتواند به عنوان الگویی برای همکاریهای بینسازمانی در مقیاس ملی مطرح شود.
گفتنی است این نشست با توافق طرفین برای تشکیل کارگروه مشترک جهت پیگیری پروژههای تأمین تجهیزات نوین شبکه و توسعه انرژیهای نو در کشور به پایان رسید.