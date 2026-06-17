به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این جلسه، با توجه به توقف موقت فرآیند شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد ماکو در هفته‌های اخیر به دلیل کمبود امکانات و فضای مورد نیاز، راهکارهای لازم برای رفع این مشکل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد با همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز فراهم شده و طی یکی دو روز آینده، فرآیند شماره‌گذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو مجدداً از سر گرفته شود.

حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مردم، اظهار کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و تسهیل امور مرتبط با خودروهای پلاک منطقه آزاد از اولویت‌های سازمان است و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.

در این نشست همچنین بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و تسهیل فرآیندهای مرتبط با خودروهای منطقه آزاد ماکو تأکید شد.

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