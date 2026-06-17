همافزایی مسئولان برای رونق کشاورزی و اشتغال در منطقه آزاد ماکو
همزمان با هفته جهاد کشاورزی، نشستی با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، عمر علیپور اقدم نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران شهرستانهای منطقه و جمعی از مسئولان و کارمندان ادارات جهاد کشاورزی برگزار شد و بر ضرورت توسعه کشاورزی، تقویت امنیت غذایی، حمایت از کشاورزان و مردمیسازی اقتصاد تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این سازمان در این جلسه با بیان اینکه بزرگترین دامداری منطقه با بیش از ۱۰ هزار رأس دام در پلدشت فعال است گفت: این نشاندهنده ظرفیت بالای دامپروری در این منطقه است و ما وظیفه داریم در حوزه جهاد کشاورزی به سمت تولید محصولاتی حرکت کنیم که ارزش غذایی بالاتری دارند.
حسین گروسی با تأکید بر ضرورت تشکیل تعاونیهای بزرگ کشاورزی افزود: باید تعاونیهای قدرتمند ایجاد شود تا منافع آن نصیب همه کشاورزان منطقه شود. همچنین توسعه صادرات از اولویتهای اصلی ماست.
وی با اشاره به اهمیت مردمیسازی اقتصاد در مناطق آزاد گفت: مردمیسازی اقتصاد، گام دوم ما در توسعه منطقه است و جهانیسازی اقتصاد نیز در مناطق آزاد اهمیت ویژهای دارد.
گروسی ادامه داد: هرچند ماکو امروز به یک قطب اقتصادی تبدیل میشود، اما نباید مردم منطقه در سختی باشند. در طرح جامع منطقه آزاد ماکو بر امنیت غذایی و توسعه کشاورزی تأکید شده و درخواست کردهایم گمرک پلدشت به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند.
او همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال منطقه گفت: نرخ بیکاری در منطقه به شدت کاهش خواهد یافت و حتی از مناطق اطراف نیز نیروی کار جذب میشود. نقش جهادگران کشاورزی در تأمین امنیت غذایی بسیار مهم است.
گروسی خاطرنشان کرد: از میان ۱۸ منطقه آزاد کشور، تنها سه منطقه دارای طرح جامع هستند که شامل ماکو، انزلی و اروند میشود. مناطقی که دارای طرح جامع هستند میتوانند از مزایای متعددی بهرهمند شوند، چرا که چشمانداز توسعه آنها مشخص و هدفمند است.
عمر علیپور اقدم، نماینده مجلس نیز در این جلسه گفت: اشتغال روستاییان و کشاورزان در وضعیت مطلوبی نیست و شرایط فعلی برای کشاورزان و دامداران قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی منطقه گفت: ۱۹ هزار هکتار از اراضی باید زیر پوشش آبیاری قرار میرفت که محقق نشده است و حق کشاورزان باید به درستی در نظر گرفته شود.
علیپوراقدم افزود: باید خدمات بیشتری به این قشر زحمتکش ارائه دهیم و تلاش خود را افزایش دهیم. خوشبختانه تیم اجرایی توانمندی در منطقه شامل فرمانداران، دستگاههای اجرایی و قضایی فعالیت دارند، اما باید بیش از گذشته برای مردم کار کنیم و به فکر حل مشکلات آنان باشیم.
وی تأکید کرد: ظرفیتهای منطقه بسیار بالاست و اتحاد و همدلی میان مسئولان استانی و منطقهای باید تقویت شود تا مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شود.
رعنا قربانی، فرماندار پلدشت نیز دراین جلسه بیان داشت: فعالان حوزه کشاورزی نقش مهمی در تأمین سفره مردم دارند و خدمت در این حوزه توفیق الهی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای پلدشت گفت: این شهرستان ظرفیتهای فراوانی در بخش کشاورزی دارد و عزم ما بر این است که گرههای موجود در مسیر فعالیت کشاورزان را در سال جاری برطرف کنیم
شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو نیز در این نشست با بیان اینکه ماکو ظرفیت بالایی در ایجاد و توسعه گلخانههای مدرن دارد گفت: این منطقه به دلیل نزدیکی به بازارهای جهانی، امکان توسعه صادرات محصولات کشاورزی فراهم است.
وی بر ضرورت کشت محصولات کمآببر تأکید کرد و افزود:منطقه بورالان از اراضی حاصلخیز برخوردار است و میتواند نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی ایفا کند.
تاجفر با اشاره به برخی کمبودها تصریح کرد: در حوزه صنایع تبدیلی و بستهبندی با کمبود جدی مواجه هستیم. همچنین کمبود سردخانه از دیگر مشکلات بخش کشاورزی منطقه است.
وی افزود: ایجاد سد بدولی یکی از مطالبات مهم منطقه است و مدیریت صحیح منابع آبی باید در اولویت قرار گیرد.