برجهای دانا قهرمان بسکتبال سهنفره بانوان جام اعیاد در کیش
مسابقات بسکتبال سهنفره بانوان جام اعیاد با قهرمانی تیم برجهای دانا و نایت قهرمانی کیشران به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره از مسابقات، هشت تیم بانوان در مدت یک هفته به رقابت با هم پرداختند و پس از برگزاری دیدارهای مختلف، تیم برجهای دانا موفق شد عنوان نخست مسابقات را کسب کند. تیم کیشران نیز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم ولف پک عنوان سوم را به دست آورد.
در آیین اختتامیه این رقابتها، تیم D7 به عنوان تیم اخلاق معرفی شد. همچنین سکینه غریبزاده با عملکردی درخشان، عنوان بهترین بازیکن و برترین گلزن مسابقات را به خود اختصاص داد.
در بخش معرفی استعدادهای برتر نیز سایه ویسیخانی و رونیکا رضایی به عنوان چهرههای آیندهدار این دوره از مسابقات مورد تقدیر قرار گرفتند.