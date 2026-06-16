به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره از مسابقات، هشت تیم بانوان در مدت یک هفته به رقابت با هم پرداختند و پس از برگزاری دیدارهای مختلف، تیم برج‌های دانا موفق شد عنوان نخست مسابقات را کسب کند. تیم کیشران نیز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم ولف پک عنوان سوم را به دست آورد.