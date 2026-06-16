به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جزیره و فشارهای واردشده بر کسب‌وکارها، بر ضرورت همراهی حداکثری دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان این که در شرایط فعلی باید از تاب‌آوری کسب‌وکارها حمایت شود، افزود: حمایت‌های سازمان امور مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و احیای فعالیت‌های اقتصادی کیش ایفا کند. از این رو درخواست کرده‌ایم با در نظر گرفتن شرایط خاص جزیره، فرصت و انعطاف بیشتری برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.

کبیری همچنین بر استمرار تعامل میان بخش خصوصی و مسئولان مالیاتی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های منظم و ماهانه با حضور مدیران جوامع صنفی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تسریع در حل مشکلات کمک کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان سخنان خود از همکاری اداره کل امور مالیاتی هرمزگان در پیگیری مسائل جزیره قدردانی کرد و افزود: تعامل سازنده و پاسخگویی مسئولان نقش مهمی در کاهش دغدغه‌ها و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی دارد.

تسهیل در اجرا و تفویض اختیارات به اداره مالیاتی کیش

در ادامه این نشست، محمودرضا سماواتی مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان با تشریح مقررات و سازوکارهای مالیاتی، بر آمادگی این مجموعه برای همکاری با فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی درباره مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در برخی حوزه‌ها از جمله رستوران‌ها، برنامه‌هایی برای تفکیک و وصول مستقیم سهم مالیات در زمان پرداخت در حال بررسی بود که به دلیل شرایط اخیر اجرای آن به تعویق افتاد.

سماواتی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در بسیاری از موارد مجری قانون است، افزود: بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی به حوزه قانون‌گذاری مربوط می‌شود و باید از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود؛ اما در حوزه اجرایی تلاش می‌کنیم با استفاده از اختیارات موجود، حداکثر همکاری را با مؤدیان داشته باشیم.

وی همچنین از تفویض اختیارات گسترده به اداره امور مالیاتی کیش خبر داد و گفت: تمامی اختیاراتی که در سطح استان وجود دارد به مدیر امور مالیاتی کیش تفویض شده تا بسیاری از مسائل در سطح جزیره و با سرعت بیشتری پیگیری و حل‌وفصل شود.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین از آمادگی این مجموعه برای برگزاری نشست‌های آموزشی در زمینه «سامانه مؤدیان»، نحوه ارسال صورت‌حساب‌ها و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی خبر داد.

دغدغه‌های بخش خصوصی؛ رکود و خطر تعدیل نیرو

در بخش دیگری از این نشست، مدیران عامل و نمایندگان جوامع صنفی کیش با تشریح وضعیت موجود، پیشنهادهایی برای کاهش فشارهای مالیاتی در شرایط رکود ارائه کردند.

نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به رکود فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر اعلام کردند بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شده‌اند. به گفته آنان، برخی مجموعه‌های خدماتی و گردشگری با وجود هزینه‌های ثابت سنگین، افت چشمگیر فروش را تجربه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد درآمد چند ماه یک مجموعه حتی به نقطه سربه‌سر هزینه‌ها نیز نمی‌رسد.

فعالان اقتصادی با اشاره به افزایش هزینه‌های نگهداری نیرو و اسکان کارکنان تأکید کردند در صورت تداوم این شرایط و نبود سیاست‌های حمایتی، برخی کسب‌وکارها ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد منطقه وارد کند.

در این نشست موضوعاتی از جمله مالیات بر حقوق کارکنان، چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات مرتبط با تراکنش‌های بانکی برخی صنوف از جمله مشاوران املاک، شرکت‌های کرایه خودرو و دفاتر خدمات مسافرتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نمایندگان صنوف مرتبط با گردشگری تأکید کردند: کاهش ورود مسافر به جزیره تأثیر مستقیمی بر فعالیت اقتصادی مجموعه‌های گردشگری داشته و امید می‌رود با در نظر گرفتن شرایط موجود، راهکارهای عملیاتی برای کاهش فشارهای مالیاتی در دوره‌های رکود اتخاذ شود.

در پایان این نشست مقرر شد به‌منظور تداوم گفت‌وگو و پیگیری مسائل مطرح‌شده، جلسات مشترک میان سازمان منطقه آزاد کیش، اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان و نمایندگان جوامع صنفی به ‌صورت ماهانه و با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شود تا روند بررسی و حل چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.