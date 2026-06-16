کبیری:
مالیات، تأمین اجتماعی و نظام بانکی باید در کنار فعالان اقتصادی کیش باشند / اقتصاد جزیره را از تکمحوری خارج میکنیم
در نشست هماندیشی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با مدیران عامل و نمایندگان جوامع صنفی و حرفهای جزیره، مهمترین مشکلات کسبوکارها در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم بررسی و بستهای از راهکارهای حمایتی در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی، رونق بازار و تأمین مسکن کارگری تشریح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان در این نشست با اشاره به تأثیرات گسترده شرایط اخیر بر اقتصاد کشور اظهار داشت: کیش به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر گردشگری و تجارت، طبیعتاً بیش از بسیاری از مناطق کشور از این شرایط متأثر شده است. اگرچه اصابت مستقیمی به زیرساختهای اقتصادی جزیره وارد نشد، اما اثرات غیرمستقیم آن بر کسبوکارها کاملاً محسوس است و وظیفه ماست که در کنار فعالان اقتصادی باشیم.
وی افزود: در سطح کشور بخشنامهها و حمایتهای متعددی برای پشتیبانی از کسبوکارها صادر شد، اما به دلیل جایگاه حقوقی مناطق آزاد، بخشی از این حمایتها قابلیت اجرا در کیش را نداشت؛ از همین رو سازمان منطقه آزاد کیش با پیگیری مستقیم، اخذ اختیارات لازم از دستگاههای ذیربط را در دستور کار قرار داده است.
تمرکز ویژه بر حل مسائل مالیاتی و بیمهای
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه دو دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی «مالیات» و «تأمین اجتماعی» است، تصریح کرد: جمعبندی دقیق نظرات و مشکلات جوامع صنفی در حوزه مالیات طی این هفته و در حوزه تأمین اجتماعی در هفته آینده انجام میشود و در جلسات مستقیم با مدیران کل مربوطه در استان مطرح خواهد شد تا به راهکارهای اجرایی و نقطهای برسیم.
وی تأکید کرد : سازمان با جدیت پیگیر آن است که فشارهای مضاعف بر کسبوکارها کاهش یابد و تصمیمات حمایتی متناسب با شرایط ویژه جزیره اتخاذ شود.
رایزنی با بانکها برای تقسیط بدهیها و جلوگیری از فشار مضاعف
کبیری با اشاره به مذاکرات انجامشده با شبکه بانکی اظهار داشت: از بانکها انتظار داریم در شرایط فعلی در کنار فعالان اقتصادی باشند؛ چه در زمینه تقسیط بدهیها، چه در موضوع چکهای برگشتی و چه در تمدید تسهیلات. همراهی نظام بانکی میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور بازار از این مقطع داشته باشد.
تحریک بازار با اعطای تسهیلات خرید
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرحی برای افزایش تقاضا در بازار جزیره و نیز پرداخت وام به گردشگران خبر داد و گفت: با همکاری شبکه بانکی، طرح اعطای تسهیلات خرید کالا و خدمات در کیش در حال اجراست و علاوه بر آن تسهیلات برای خرید از بازار و استفاده از خدماتی نظیر رستورانها و مراکز گردشگری پیشبینی شده است.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند گردش مالی قابل توجهی در بازار کیش ایجاد کرده و به رونق واحدهای صنفی و خدماتی کمک کند. همچنین وامهای معیشتی قرضالحسنه کوتاهمدت برای خریدهای روزمره نیز در دستور کار قرار دارد.
توسعه کالای ملوانی و تنوعبخشی به اقتصاد جزیره
کبیری با تأکید بر ضرورت خروج اقتصاد کیش از تکمحوری بودن گفت:اقتصاد کیش نباید صرفاً بر گردشگری متکی باشد. توسعه فعالیتهای بازرگانی و استفاده از ظرفیتهایی مانند کالای ملوانی میتواند به پایداری اقتصاد جزیره کمک کند.
وی از افزایش اقلام کالای ملوانی به ۹۶ قلم خبر داد و این اقدام را فرصتی مهم برای ایجاد درآمد و رونق تجارت در جزیره دانست.
بازگشت پروازها و برگزاری جشنواره بزرگ تابستانی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامهریزی برای تقویت گردشگری اظهار داشت: با بازگشت تدریجی پروازها و آغاز جشنوارههای تابستانی، کیش دوباره به روزهای اوج خود بازخواهد گشت. با همدلی بخش خصوصی و حمایت سازمان، شرایطی فراهم خواهیم کرد که در ماههای آینده شاهد رونق چشمگیر حضور گردشگران باشیم.
وی همچنین از پیگیری تأمین پروازها و برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای جذاب در ماههای پیشرو خبر داد.
حل مسئله اسکان کارگری با مدل های مشارکتی
کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن و اسکان نیروی کار اشاره کرد و گفت:برای اسکان کارگری و کارکنان، مدلهای مشارکتی برای جوامع صنفی کیش پیشبینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان برای تأمین مسکن نیروی انسانی خود برنامهریزی کنند.
وی تأکید کرد: این اقدام میتواند بخشی از فشار هزینهای واحدهای اقتصادی را کاهش دهد.
طرح دغدغههای اصناف پیش از سخنان مدیرعامل
در ابتدای این نشست، مدیران عامل و نمایندگان جوامع صنفی و حرفهای کیش با اشاره به فشارهای ناشی از تعهدات مالیاتی، بیمهای و بانکی در ماههای اخیر، خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به پروندههای مالیاتی، برگزاری هیأتهای رسیدگی در خود منطقه و افزایش اختیارات شعب سازمان مالیات و تأمین اجتماعی در کیش شدند. آنان همچنین با تأکید بر ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، اجرای کامل ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و استفاده از گزارشهای حسابرسی مورد تأیید سازمان را راهکاری برای شفافسازی فعالیتها و کاهش چالشهای موجود عنوان کردند و بر ضرورت تعامل بیشتر دستگاههای ملی با شرایط ویژه جزیره تأکید کردند.
همچنین نمایندگان جوامع صنفی کیش بر لزوم بازنگری در نحوه محاسبه مالیات، اعطای مهلتهای تنفسی در پرداخت بدهیهای بیمهای و مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و همراهی بیشتر شبکه بانکی تأکید کردند و خواستار تداوم جلسات مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش برای عبور از شرایط فعلی شدند.
این نشست با تأکید بر استمرار گفتوگو میان سازمان و بخش خصوصی و تدوین راهکارهای اجرایی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی پایان یافت.