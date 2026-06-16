به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، نورمحمدی با اشاره به تأکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در شهرستان پلدشت، گزارشی از اقدامات در حال اجرا و برنامه‌های پیش‌رو در این شهرستان ارائه کرد.

وی در تشریح پروژه‌های زیرساختی شهرستان پلدشت گفت: اجرای پروژه آبرسانی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و برای اجرای رفیوژ میانی محور پلدشت ـ مرگنلر نیز ۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گفته معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو، در بخش خدمات شهری نیز ۱.۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های زیباسازی، ۵ میلیارد تومان برای احداث پارک ساحلی و دایک خاکی و ۳.۵ میلیارد تومان برای مشارکت در اجرای طرح‌های هادی روستاها پیش‌بینی شده است.

نورمحمدی همچنین از اختصاص ۶.۵ میلیارد تومان برای بهسازی جاده روستای فتاح خبر داد و افزود: در حوزه مذهبی نیز ۱۵ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مساجد و ۱۱ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مسجد جامع پلدشت در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه آموزشی اظهار داشت: برای حذف مدارس کانکسی و احداث مدارس جایگزین در شهرستان پلدشت نیز ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

در این جلسه مسئولان شهرستان پلدشت نیز به بیان مسائل، نیازها و مطالبات عمرانی و خدماتی این شهرستان پرداختند و بر تسریع در اجرای پروژه‌ها و تقویت زیرساخت‌های منطقه تأکید کردند.

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