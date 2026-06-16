تشریح برنامهها و پروژههای عمرانی منطقه آزاد ماکو در پلدشت/ دستور مدیر عامل سازمان برای تسریع در پروژه های عمرانی
جلسه تبیین عملکرد و برنامههای سازمان منطقه آزاد ماکو در حوزه عمرانی و خدماتی در سال ۱۴۰۵ در شهرستان پلدشت با حضور نورمحمدی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو، جمعی از مدیران سازمان، فرماندار، امام جمعه و اعضای شورای اداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، نورمحمدی با اشاره به تأکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در شهرستان پلدشت، گزارشی از اقدامات در حال اجرا و برنامههای پیشرو در این شهرستان ارائه کرد.
وی در تشریح پروژههای زیرساختی شهرستان پلدشت گفت: اجرای پروژه آبرسانی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و برای اجرای رفیوژ میانی محور پلدشت ـ مرگنلر نیز ۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
به گفته معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو، در بخش خدمات شهری نیز ۱.۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای زیباسازی، ۵ میلیارد تومان برای احداث پارک ساحلی و دایک خاکی و ۳.۵ میلیارد تومان برای مشارکت در اجرای طرحهای هادی روستاها پیشبینی شده است.
نورمحمدی همچنین از اختصاص ۶.۵ میلیارد تومان برای بهسازی جاده روستای فتاح خبر داد و افزود: در حوزه مذهبی نیز ۱۵ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مساجد و ۱۱ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مسجد جامع پلدشت در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه آموزشی اظهار داشت: برای حذف مدارس کانکسی و احداث مدارس جایگزین در شهرستان پلدشت نیز ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
در این جلسه مسئولان شهرستان پلدشت نیز به بیان مسائل، نیازها و مطالبات عمرانی و خدماتی این شهرستان پرداختند و بر تسریع در اجرای پروژهها و تقویت زیرساختهای منطقه تأکید کردند.