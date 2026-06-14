به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات شنای بانوان جام اعیاد با حضور ۵۵ ورزشکار در استخر المپیک جزیره کیش برگزار شد.

در این رقابت‌ها شناگران در چهار گروه سنی ۸ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۵ سال به بالا در دو ماده ۵۰ متر آزاد و ۲۵×۴ متر مختلط انفرادی به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان از نفرات برتر هر بخش با اهدای حکم قهرمانی تقدیر شد.

در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال و در ماده ۵۰ متر آزاد، اوین اسدپور عنوان نخست را به دست آورد، روژان غلامی دوم شد و لیا جودی‌زاده در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین در ماده ۲۵×۴ متر مختلط انفرادی این رده سنی، اوین اسدپور به مقام قهرمانی رسید، روژان غلامی نایب قهرمان شد و راشین تمدن عنوان سوم را کسب کرد.

در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، آرتمیس قریشی، فرح چراغ‌چشم و آدرینا امیری به ترتیب مقام‌های اول تا سوم ماده ۵۰ متر آزاد را از آن خود کردند. در ماده ۲۵×۴ متر مختلط انفرادی نیز ایسان طهماسبی بر سکوی نخست ایستاد، دینا مربوط دوم شد و النا محمدی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش ۱۳ تا ۱۵ سال، مهرانا احمدی در ماده ۵۰ متر آزاد موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. نازنین‌زهرا حسینی‌فخر و مریم رمضانی به طور مشترک مقام دوم را به دست آوردند و ارنیکا باغستانی سوم شد. در ماده ۲۵×۴ متر مختلط انفرادی نیز مهرانا احمدی بر سکوی نخست ایستاد، مریم رمضانی دوم شد و نازنین‌زهرا حسینی عنوان سوم را کسب کرد.

در رده سنی ۱۵ سال و بالاتر نیز فرح فلاح در هر دو ماده ۵۰ متر آزاد و ۲۵×۴ متر مختلط انفرادی به مقام نخست دست یافت. فدک فلاح در هر دو ماده عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و آیناز سیفی‌پور در هر دو رشته سوم شد. همچنین در ماده ۲۵×۴ متر مختلط انفرادی، آنیتا حدادی نیز مشترکاً در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مسابقات با هدف افزایش نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی و ارتقای آمادگی بانوان شناگر جزیره کیش برگزار شد و با استقبال مطلوب ورزشکاران و خانواده‌ها همراه بود.