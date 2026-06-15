پایان هفته پرهیچان ماهیگیران کیش در مسابقه ماهیگیری
مسابقه ماهیگیری ورزشی با استقبال خوب علاقمندان این رشته برگزار شد .
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه ماهیگیری ورزشی با استقبال علاقهمندان به به ماهیگیری در مجموعه آوای خلیج فارس برگزار شد.
در پایان این رقابت، مهدی میرکاشی موفق شد اولین ماهی مسابقه را صید کند و همچنین امیرحسین آدینه به دلیل صید بزرگترین ماهی به عنوان برترین ماهیگیر معرفی شد و رویا صادقی نیز با ثبت بیشترین تعداد صید، عنوان صیاد برتر از نظر تعداد ماهی را به دست آورد