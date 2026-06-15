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قهرمانی هما کیش در مسابقات هندبال سه‌نفره بانوان جام اعیاد

قهرمانی هما کیش در مسابقات هندبال سه‌نفره بانوان جام اعیاد
کد خبر : 1799487
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رقابت‌های هندبال سه‌نفره بانوان جام اعیاد با قهرمانی تیم هما کیش به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات هندبال سه‌نفره بانوان جام اعیاد با حضور ۱۲ تیم به مدت یک هفته برگزار شد و در نهایت تیم هما کیش موفق به کسب مقام  نخست این دوره از مسابقات شد. همچنین تیم آکادمی هندبال کرانه عنوان نایب ‌قهرمانی را به دست آورد و تیم کیش ران نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش جوایز فردی و ویژه، تیم مونا کیش به عنوان تیم اخلاق معرفی شد و همچنین زهرا شبانی عنوان بهترین بازیکن مسابقات را از آن خود کرد و اریسا پویان نیز به عنوان برترین گلزن این دوره از مسابقات معرفی شد.

در پایان مسابقات، طناز زمانی به عنوان استعداد برتر رقابت‌ها مورد تقدیر قرار گرفت؛ ورزشکاری که با نمایش توانایی‌های فنی خود، آینده‌ای امیدوارکننده در هندبال بانوان کیش پیش رو دارد.

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