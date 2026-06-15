تحقق شفافیت مدیریتی و پاسخگویی مستقیم در هفتمین نشست «یکشنبههای پاسخگویی» سازمان منطقه آزاد کیش
در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی و با تأکید بر ضرورت تعامل مستقیم میان مدیران و مردم، هفتمین «یکشنبه پاسخگویی» با حضور مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف رسیدگی مستقیم به مطالبات و دغدغههای کیشوندان از طریق سامانه ۱۲۴ برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست، تماسهای متعددی از سوی کیشوندان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با محوریت موضوعات مختلف حوزه نظارت و بازرسی و برخی خدمات اجرایی سازمان مطرح شد. سامانه تلفنی ۱۲۴ به عنوان بستر ارتباط مستقیم میان کیشوندان و مدیران، امکان طرح بیواسطه دغدغهها و دریافت پاسخ را فراهم می کند.
تأکید بر نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی
سامان دریکوند مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت : نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی در بدنه مدیریتی سازمان از مهمترین رویکردهای ما است. طرح یکشنبههای پاسخگویی با این هدف راهاندازی شده تا مدیران به صورت مستقیم در دسترس مردم باشند و مسائل بدون واسطه مطرح شود.
وی با تشریح روند رسیدگی به تماسها افزود: تمامی تماسهای دریافتی در سامانه ۱۲۴ بهصورت دقیق ثبت، دستهبندی و برای بررسی به حوزههای مربوطه ارجاع میشود. در صورت نیاز، پیگیریهای میدانی نیز انجام خواهد شد و نتایج نهایی به صورت مستقیم به تماسگیرندگان اطلاعرسانی میشود.
گامی در مسیر شفافیت و کاهش فاصله با مردم
مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان مدیران و شهروندان تصریح کرد: هر میزان که فاصله میان مردم و مسئولان کاهش یابد، رضایتمندی عمومی افزایش خواهد یافت. ارتباط مستقیم، تصمیمگیریها را واقعبینانهتر و فرآیندهای مدیریتی را شفافتر میکند.
وی افزود: بر اساس تأکید مدیریت ارشد سازمان، تحقق رویکرد “ اتاق شیشهای” در دستور کار قرار دارد تا فرآیندهای اداری شفافتر شده و تعامل سازنده میان مردم و سازمان تقویت شود.
قدردانی از نقش روابط عمومی در اجرای طرح یکشنبه های پاسخگویی و تداوم برگزاری این نشستها
دریکوند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش در اجرای این طرح اظهار داشت: مدیریت روابط عمومی سازمان همواره به عنوان بازوی ارتباطی مدیریت، نقش مؤثری در برقراری ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا کرده و در اجرای موفق طرح یکشنبههای پاسخگویی، همراه و پشتیبان مجموعه بازرسی بوده است.
گفتنی است سلسله نشستهای یکشنبههای پاسخگویی با هدف افزایش شفافیت مدیریتی، تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی و تقویت ارتباط مستقیم مدیران با کیشوندان، به صورت مستمر از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ برگزار میشود.