گره پلاکگذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو باز میشود
نشست مشترک مسئولان اجرایی، قضایی، نظارتی و انتظامی منطقه آزاد ماکو با هدف بررسی و رفع موانع پلاکگذاری خودروهای این منطقه آزاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، در این نشست که با حضور مدیرعامل سازمان، نماینده مجلس، فرماندار، مقامات قضایی استان و شهرستان و فرماندهان راهنمایی و رانندگی برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه پلاکگذاری برای ایجاد رضایتمندی در میان شهروندان تأکید گردید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو: هزینهکردها باید بر مدار قانون و درآمدها باشد
حسین گروسی در این جلسه با تبیین ماهیت درآمد-هزینهای سازمان اظهار داشت: «منطقه آزاد ماکو فاقد بودجه دولتی است و تمامی پروژههای عمرانی و خدماتی از محل درآمدهای داخلی تأمین میشود. لذا برای توسعه زیرساختها، ایجاد منابع درآمدی پایدار یک ضرورت غیرقابل انکار است.»
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، افزود: «امیدآفرینی وظیفه ماست. باید از فرافکنی پرهیز کرد و با اشراف کامل به قوانین صحبت کرد. سازمان آمادگی کامل برای تأمین محل استقرار مرکز پلاکگذاری را دارد.»
حمایت قاطع دستگاه قضا از حقوق مردم
در ادامه، صابر جعفری، دادستان ماکو با بیان اینکه مطالبات مردم در حوزه خودرویی خط قرمز ماست، تصریح کرد: «مردم نباید در مضیقه باشند و ما از حق قانونی آنان کوتاه نخواهیم آمد. روند پلاکگذاری باید بدون فوت وقت عملیاتی شود.»
حجتالاسلام عباسنژاد، رئیس دادگستری شوط نیز همافزایی دستگاههای اجرایی و انتظامی را کلید حل این چالش سنواتی دانست.
تأکید بر اولویتبندی بودجه در محدوده منطقه
عمر علیپور اقدم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: «انتظار مردم از منطقه آزاد، انجام اقدامات شاخص و تحولآفرین است. طبق قانون، حقوق و درآمدهای مردم منطقه نباید در خارج از محدوده هزینه شود و اولویت باید ارائه خدمات باکیفیت به ساکنان ماکو، شوط و پلدشت باشد.»
توسعه زیرساخت ها؛ مطالبه فرمانداری
شهلا تاجفر، فرماندار ماکو نیز با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت ها بخصوص زیرساخت های حمل و نقل و جاده ای گفت: تفاوت بصری و زیرساختی شهرهای منطقه آزاد با سایر مناطق کشور باید ملموس باشد . وی افزود: توسعه جادهای پیشنیاز اصلی پیشرفت منطقه و استان است.
در پایان این نشست، مقرر شد با همکاری راهنمایی و رانندگی و سازمان منطقه آزاد، موانع فنی و اداری ظرف کوتاهترین زمان مرتفع و گزارش پیشرفت کار به صورت مستمر به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.