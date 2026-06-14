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منطقه آزاد ماکو در مسیر تبدیل شدن به هاب لجستیک و ترانزیت کشور

منطقه آزاد ماکو در مسیر تبدیل شدن به هاب لجستیک و ترانزیت کشور
کد خبر : 1798839
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مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر جایگاه ژئوپلیتیکی این منطقه اظهار کرد: منطقه آزاد ماکو به دلیل قرار گرفتن در مسیر اتصال آسیا به اروپا و بالعکس، از ظرفیت ویژه‌ای در حوزه ترانزیت و تجارت برخوردار است.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر جایگاه ژئوپلیتیکی این منطقه اظهار کرد: منطقه آزاد ماکو به دلیل قرار گرفتن در مسیر اتصال آسیا به اروپا و بالعکس، از ظرفیت ویژه‌ای در حوزه ترانزیت و تجارت برخوردار است.

وی افزود: در طرح جامع منطقه که مهرماه سال گذشته به تصویب رسید، اولویت نخست توسعه ماکو بر محور ترانزیت، تجارت و لجستیک تعریف شد و بر همین اساس اقدامات زیرساختی متعددی در دستور کار قرار گرفت.

گروسی ادامه داد: راه‌اندازی مرکز لجستیک، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و همچنین دهکده لجستیک از جمله اقداماتی است که با هدف تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب مهم حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی اجرایی شده است.

 

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