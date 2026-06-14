آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو
دبیر ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو از آغاز پروژه ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو از هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ کیمیا سلیمانی، مدیر شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو، با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاستهای بازآفرینی شهری، پروژه ساماندهی و بهسازی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو به عنوان یک طرح مشارکتی میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شهرداری ماکو وارد فاز اجرایی میشود.
وی با اشاره به اتمام فرآیند انتخاب پیمانکار افزود: با استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه در هفته آتی، عملیات عمرانی این پروژه با هدف ارتقای کیفیت بصری و تسهیل دسترسی گردشگران به این سایت تاریخی آغاز خواهد شد.
سلیمانی تأکید کرد: اجرای این پروژه در سایه تأکیدات مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان، مساعدت معاونت توسعه و با همکاری و همافزایی مدیریت خدمات فنی و مهندسی سازمان کلید خورده است.
وی این طرح را گامی ارزشمند در مسیر احیای هویت شهری و ارتقای ظرفیتهای گردشگری منطقه دانست.