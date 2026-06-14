آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ کیمیا سلیمانی، مدیر شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو، با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، پروژه ساماندهی و بهسازی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو به عنوان یک طرح مشارکتی میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شهرداری ماکو وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اتمام فرآیند انتخاب پیمانکار افزود: با استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه در هفته آتی، عملیات عمرانی این پروژه با هدف ارتقای کیفیت بصری و تسهیل دسترسی گردشگران به این سایت تاریخی آغاز خواهد شد.

سلیمانی تأکید کرد: اجرای این پروژه در سایه تأکیدات مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان، مساعدت معاونت توسعه و با همکاری و هم‌افزایی مدیریت خدمات فنی و مهندسی سازمان کلید خورده است.

وی این طرح را گامی ارزشمند در مسیر احیای هویت شهری و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری منطقه دانست.

انتهای پیام/